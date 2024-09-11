https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972032997.html

ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском

ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском - РИА Новости, 11.09.2024

ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском

Российские войска вернули под контроль и зачистили от ВСУ порядка десяти населенных пунктов в Курской области, есть пленные, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:41

2024-09-11T11:41

2024-09-11T13:23

специальная военная операция на украине

курская область

россия

апты алаудинов

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Российские войска вернули под контроль и зачистили от ВСУ порядка десяти населенных пунктов в Курской области, есть пленные, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками... Есть пленные. Зачистили эти населенные пункты, уничтожив противника, который там находился, часть из них сдалась в плен", - сказал Алаудинов.Собеседник агентства уточнил, что бронегруппа одной и бригад ВС РФ совершила прорыв и другие подразделения благодаря тому также смогли продвинуться вперед."

https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность