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ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 11.09.2024 (обновлено: 13:23 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972032997.html
ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском
ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском - РИА Новости, 11.09.2024
ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском
Российские войска вернули под контроль и зачистили от ВСУ порядка десяти населенных пунктов в Курской области, есть пленные, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:41
2024-09-11T13:23
специальная военная операция на украине
курская область
россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Российские войска вернули под контроль и зачистили от ВСУ порядка десяти населенных пунктов в Курской области, есть пленные, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками... Есть пленные. Зачистили эти населенные пункты, уничтожив противника, который там находился, часть из них сдалась в плен", - сказал Алаудинов.Собеседник агентства уточнил, что бронегруппа одной и бригад ВС РФ совершила прорыв и другие подразделения благодаря тому также смогли продвинуться вперед."
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курская область, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском

Российские войска зачистили от ВСУ десять населенных пунктов в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Российские войска вернули под контроль и зачистили от ВСУ порядка десяти населенных пунктов в Курской области, есть пленные, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками... Есть пленные. Зачистили эти населенные пункты, уничтожив противника, который там находился, часть из них сдалась в плен", - сказал Алаудинов.
Собеседник агентства уточнил, что бронегруппа одной и бригад ВС РФ совершила прорыв и другие подразделения благодаря тому также смогли продвинуться вперед."
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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