https://ria.ru/20240911/spetsoperatsiya-1972032997.html
ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском
ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском - РИА Новости, 11.09.2024
ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском
Российские войска вернули под контроль и зачистили от ВСУ порядка десяти населенных пунктов в Курской области, есть пленные, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:41
2024-09-11T11:41
2024-09-11T13:23
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апты алаудинов
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Российские войска вернули под контроль и зачистили от ВСУ порядка десяти населенных пунктов в Курской области, есть пленные, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками... Есть пленные. Зачистили эти населенные пункты, уничтожив противника, который там находился, часть из них сдалась в плен", - сказал Алаудинов.Собеседник агентства уточнил, что бронегруппа одной и бригад ВС РФ совершила прорыв и другие подразделения благодаря тому также смогли продвинуться вперед."
https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России взяли пленных, освободив десять населенных пунктов под Курском
Российские войска зачистили от ВСУ десять населенных пунктов в Курской области
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Российские войска вернули под контроль и зачистили от ВСУ порядка десяти населенных пунктов в Курской области, есть пленные, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Около десяти населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками... Есть пленные. Зачистили эти населенные пункты, уничтожив противника, который там находился, часть из них сдалась в плен", - сказал Алаудинов.
Собеседник агентства уточнил, что бронегруппа одной и бригад ВС РФ совершила прорыв и другие подразделения благодаря тому также смогли продвинуться вперед."