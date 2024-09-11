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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция - РИА Новости, 11.09.2024
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16:29 11.09.2024 (обновлено: 16:31 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/soveschanie-1972122249.html
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция - РИА Новости, 11.09.2024
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция
Российский президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по итогам Восточного экономического форума, прошедшего 3-6 сентября. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:29
2024-09-11T16:31
политика
владимир путин
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Российский президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по итогам Восточного экономического форума, прошедшего 3-6 сентября.
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Путин на совещании с членами правительства
Путин на совещании с членами правительства
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политика, владимир путин, видео
Политика, Владимир Путин
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция
Российский президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по итогам Восточного экономического форума, прошедшего 3-6 сентября.
2024-09-11T16:29
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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция

Читать ria.ru в
Российский президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по итогам Восточного экономического форума, прошедшего 3-6 сентября.
 
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