https://ria.ru/20240911/soveschanie-1972122249.html
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция - РИА Новости, 11.09.2024
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция
Российский президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по итогам Восточного экономического форума, прошедшего 3-6 сентября. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:29
2024-09-11T16:29
2024-09-11T16:31
политика
владимир путин
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Российский президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по итогам Восточного экономического форума, прошедшего 3-6 сентября.
РИА Новости
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Путин на совещании с членами правительства
Путин на совещании с членами правительства
2024-09-11T16:29
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PT46M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, видео
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция
Российский президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по итогам Восточного экономического форума, прошедшего 3-6 сентября.
2024-09-11T16:29
true
PT46M15S
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Трансляция
Российский президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по итогам Восточного экономического форума, прошедшего 3-6 сентября.