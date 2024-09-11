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Новый логистический центр Wildberries появится в Смоленске - РИА Новости, 11.09.2024
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Смоленская область
 
11:15 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/smolensk-1972023675.html
Новый логистический центр Wildberries появится в Смоленске
Новый логистический центр Wildberries появится в Смоленске - РИА Новости, 11.09.2024
Новый логистический центр Wildberries появится в Смоленске
Около 10 миллиардов рублей инвестируют в новый логистический центр Wildberries в Смоленске, начало строительства которого запланировано на 2025 год, сообщил... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:15
2024-09-11T11:15
смоленская область
смоленск
василий анохин
wildberries
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Около 10 миллиардов рублей инвестируют в новый логистический центр Wildberries в Смоленске, начало строительства которого запланировано на 2025 год, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Правительство области совместно с инвестором прорабатывает сейчас вопросы обновления автомобильной дороги к будущему комплексу зданий, подключения к объектам инженерной инфраструктуры", - написал в своем телеграм-канале Анохин. Он добавил, что общая площадь логистического центра составит более 150 тысяч квадратных метров. Объем вложений в его создание – 10 миллиардов рублей. Комплекс будет использоваться для хранения, упаковки и распределения товаров. "Реализация проекта станет мощным стимулом для роста малого и среднего бизнеса в области. Благодаря центру предприниматели значительно сократят логистические расходы, сроки доставки товаров покупателям и смогут выйти на рынки других регионов", - отметил губернатор. По его словам, с момента подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме за короткий срок удалось приступить к реализации этого проекта.
https://ria.ru/20240829/puteprovod-1969340539.html
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смоленск, василий анохин, wildberries
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Wildberries

Новый логистический центр Wildberries появится в Смоленске

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Около 10 миллиардов рублей инвестируют в новый логистический центр Wildberries в Смоленске, начало строительства которого запланировано на 2025 год, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Правительство области совместно с инвестором прорабатывает сейчас вопросы обновления автомобильной дороги к будущему комплексу зданий, подключения к объектам инженерной инфраструктуры", - написал в своем телеграм-канале Анохин.
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Он добавил, что общая площадь логистического центра составит более 150 тысяч квадратных метров. Объем вложений в его создание – 10 миллиардов рублей. Комплекс будет использоваться для хранения, упаковки и распределения товаров.
"Реализация проекта станет мощным стимулом для роста малого и среднего бизнеса в области. Благодаря центру предприниматели значительно сократят логистические расходы, сроки доставки товаров покупателям и смогут выйти на рынки других регионов", - отметил губернатор.
По его словам, с момента подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме за короткий срок удалось приступить к реализации этого проекта.
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Смоленская областьСмоленскВасилий АнохинWildberries
 
 
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