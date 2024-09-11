https://ria.ru/20240911/smolensk-1972023675.html

Новый логистический центр Wildberries появится в Смоленске

Новый логистический центр Wildberries появится в Смоленске - РИА Новости, 11.09.2024

Новый логистический центр Wildberries появится в Смоленске

Около 10 миллиардов рублей инвестируют в новый логистический центр Wildberries в Смоленске, начало строительства которого запланировано на 2025 год, сообщил... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:15

2024-09-11T11:15

2024-09-11T11:15

смоленская область

смоленск

василий анохин

wildberries

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Около 10 миллиардов рублей инвестируют в новый логистический центр Wildberries в Смоленске, начало строительства которого запланировано на 2025 год, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Правительство области совместно с инвестором прорабатывает сейчас вопросы обновления автомобильной дороги к будущему комплексу зданий, подключения к объектам инженерной инфраструктуры", - написал в своем телеграм-канале Анохин. Он добавил, что общая площадь логистического центра составит более 150 тысяч квадратных метров. Объем вложений в его создание – 10 миллиардов рублей. Комплекс будет использоваться для хранения, упаковки и распределения товаров. "Реализация проекта станет мощным стимулом для роста малого и среднего бизнеса в области. Благодаря центру предприниматели значительно сократят логистические расходы, сроки доставки товаров покупателям и смогут выйти на рынки других регионов", - отметил губернатор. По его словам, с момента подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме за короткий срок удалось приступить к реализации этого проекта.

https://ria.ru/20240829/puteprovod-1969340539.html

https://ria.ru/20240823/modernizatsiya-1968149804.html

смоленск

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Артем Смирнов

смоленск, василий анохин, wildberries