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Все мужчины независимо от здоровья должны отслужить в армии, заявили в СПЧ - РИА Новости, 12.09.2024
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18:12 11.09.2024 (обновлено: 00:10 12.09.2024)
https://ria.ru/20240911/sluzhba-1972153928.html
Все мужчины независимо от здоровья должны отслужить в армии, заявили в СПЧ
Все мужчины независимо от здоровья должны отслужить в армии, заявили в СПЧ - РИА Новости, 12.09.2024
Все мужчины независимо от здоровья должны отслужить в армии, заявили в СПЧ
Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев считает, что каждый молодой человек независимо от состояния здоровья должен пройти службу в РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-11T18:12
2024-09-12T00:10
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
вооруженные силы рф
общество
безопасность
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев считает, что каждый молодой человек независимо от состояния здоровья должен пройти службу в армии.&quot;Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться ко всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. &lt;...&gt; Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию&quot;, — приводит его слова Telegram-канал СПЧ.Фадеев подчеркнул, что осенью 2022 года, когда объявили частичную мобилизацию, часть молодежи уехала за границу."Многие из этих молодых людей окончили самые видные университеты, столичные университеты. Считается, что они получили хорошее образование. Но образование — это не только знания по профессии, это гораздо шире", — сказал он.Глава СПЧ добавил, что эти молодые люди не получили достойного образования, так как они не понимают, как устроен мир и жизнь в нем.
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россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), вооруженные силы рф, общество, безопасность
Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Вооруженные силы РФ, Общество, Безопасность
Все мужчины независимо от здоровья должны отслужить в армии, заявили в СПЧ

Глава СПЧ Фадеев: мужчины должны служить в армии хотя бы "на кухне или писарем"

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев считает, что каждый молодой человек независимо от состояния здоровья должен пройти службу в армии.
«

"Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться ко всеобщему призыву. У нас только треть или четверть молодых людей проходит через армию. <...> Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию", — приводит его слова Telegram-канал СПЧ.

Фадеев подчеркнул, что осенью 2022 года, когда объявили частичную мобилизацию, часть молодежи уехала за границу.
"Многие из этих молодых людей окончили самые видные университеты, столичные университеты. Считается, что они получили хорошее образование. Но образование — это не только знания по профессии, это гораздо шире", — сказал он.
Глава СПЧ добавил, что эти молодые люди не получили достойного образования, так как они не понимают, как устроен мир и жизнь в нем.
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РоссияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Вооруженные силы РФОбществоБезопасность
 
 
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