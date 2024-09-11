https://ria.ru/20240911/sirija-1972116418.html

У Киева и сирийских террористов один куратор, заявил дипломат Абдулраззак

У Киева и сирийских террористов один куратор, заявил дипломат Абдулраззак - РИА Новости, 11.09.2024

У Киева и сирийских террористов один куратор, заявил дипломат Абдулраззак

Переговоры киевского режима с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии можно объяснить тем, что у них обоих один куратор, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:03

2024-09-11T16:03

2024-09-11T16:06

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Переговоры киевского режима с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии можно объяснить тем, что у них обоих один куратор, заявил РИА Новости советник сирийского посольства в Москве Исмаил Абдулраззак. Накануне турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев провел переговоры с "Хайят Тахрир аш-Шам"* для привлечения сирийских боевиков на свою сторону. "От Украины до Палестины и Сирии терроризм един. У него разные формы, но оператор один, и поэтому феномен этой связи является логической закономерностью... То, что происходит на Украине, не так далеко от того, что происходит в Сирии; террористы на Украине являются коллегами террористов в Сирии", - сказал Абдулраззак на полях международного антифашистского форума. Собеседник агентства также подчеркнул, что террористические группировки являются инструментами для достижения стратегических и геополитических целей в разных регионах мира. Международный антифашистский форум-2024, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, проходит в Москве с 11 по 13 сентября. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в регионе. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сирия, киев