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У Киева и сирийских террористов один куратор, заявил дипломат Абдулраззак - РИА Новости, 11.09.2024
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16:03 11.09.2024 (обновлено: 16:06 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/sirija-1972116418.html
У Киева и сирийских террористов один куратор, заявил дипломат Абдулраззак
У Киева и сирийских террористов один куратор, заявил дипломат Абдулраззак - РИА Новости, 11.09.2024
У Киева и сирийских террористов один куратор, заявил дипломат Абдулраззак
Переговоры киевского режима с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии можно объяснить тем, что у них обоих один куратор, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:03
2024-09-11T16:06
в мире
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Переговоры киевского режима с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии можно объяснить тем, что у них обоих один куратор, заявил РИА Новости советник сирийского посольства в Москве Исмаил Абдулраззак. Накануне турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев провел переговоры с "Хайят Тахрир аш-Шам"* для привлечения сирийских боевиков на свою сторону. "От Украины до Палестины и Сирии терроризм един. У него разные формы, но оператор один, и поэтому феномен этой связи является логической закономерностью... То, что происходит на Украине, не так далеко от того, что происходит в Сирии; террористы на Украине являются коллегами террористов в Сирии", - сказал Абдулраззак на полях международного антифашистского форума. Собеседник агентства также подчеркнул, что террористические группировки являются инструментами для достижения стратегических и геополитических целей в разных регионах мира. Международный антифашистский форум-2024, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, проходит в Москве с 11 по 13 сентября. Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в регионе. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969886253.html
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в мире, украина, сирия, киев
В мире, Украина, Сирия, Киев
У Киева и сирийских террористов один куратор, заявил дипломат Абдулраззак

Дипломат Абдулраззак объяснил переговоры Киева и террористов одним куратором

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Переговоры киевского режима с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии можно объяснить тем, что у них обоих один куратор, заявил РИА Новости советник сирийского посольства в Москве Исмаил Абдулраззак.
Накануне турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев провел переговоры с "Хайят Тахрир аш-Шам"* для привлечения сирийских боевиков на свою сторону.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России
10 сентября, 09:56
"От Украины до Палестины и Сирии терроризм един. У него разные формы, но оператор один, и поэтому феномен этой связи является логической закономерностью... То, что происходит на Украине, не так далеко от того, что происходит в Сирии; террористы на Украине являются коллегами террористов в Сирии", - сказал Абдулраззак на полях международного антифашистского форума.
Собеседник агентства также подчеркнул, что террористические группировки являются инструментами для достижения стратегических и геополитических целей в разных регионах мира.
Международный антифашистский форум-2024, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, проходит в Москве с 11 по 13 сентября.
Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в регионе. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Депутат: СБ ООН может рассмотреть признание Украины страной-террористом
2 сентября, 06:48
 
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