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Министр обороны Израиля назвал лидера ХАМАС новым бен Ладеном - РИА Новости, 11.09.2024
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22:31 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/sinvar-1972184234.html
Министр обороны Израиля назвал лидера ХАМАС новым бен Ладеном
Министр обороны Израиля назвал лидера ХАМАС новым бен Ладеном - РИА Новости, 11.09.2024
Министр обороны Израиля назвал лидера ХАМАС новым бен Ладеном
Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду назвал лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара "новым Усамой бен Ладеном" и заверил, что он поплатится за... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T22:31
2024-09-11T22:31
в мире
израиль
россия
сша
яхья синвар
усама бен ладен
биньямин нетаньяху
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду назвал лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара "новым Усамой бен Ладеном" и заверил, что он поплатится за террористическое нападение на Израиль 7 октября 2023 года жизнью или тюрьмой. Заявление было сделано по случаю годовщины террористических атак, совершенных в США 11 сентября 2001 года. Усама бен Ладен – основатель международной террористической организации "Аль-Каида", запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором этих терактов терактов. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными. "Сегодня 11 сентября — прошло 23 года после ужасного нападения на свободный мир, и я хотел бы показать вам, что мы недавно нашли в туннелях в Хан-Юнисе. Это фотография, на которой изображены дети Мухаммада Синвара (брата Яхьи Синвара - ред.), позирующие на (фоне горящих башен близнецов в Нью-Йорке - ред.) зловещего события 11 сентября. Эта фотография показывает, с чем мы боремся после 7 октября (2023 года - ред.). ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.), Аль-Каида и ХАМАС - все они одинаковы. Яхья Синвар - это новый Усама бен Ладен... из Газы. Мы обнаружим его, вступим с ним в бой и привлечем к ответственности - мертвым или в тюрьме", - заявил министр, показывая фотографию. Заявление министра обороны прозвучало на следующий день после того, как уполномоченный правительством Израиля по делам похищенных и пропавших без вести граждан Галь Хирш предложил Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на возвращение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Об этом израильский чиновник заявил в интервью агентству Блумберг. Синвар, которого считают одним из организаторов и вдохновителей атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, является одной из главных целей израильских силовиков в Газе. Источники в движении рассказали изданию "Аш-Шарк Аль-Аусат", что о местоположении Синвара знают лишь два или три человека. Ранее газета Times of Israel писала со ссылкой на двух израильских чиновников, что Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге сектора Газа. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Ранее в сентябре премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, представленным в мае, и внесло в него 29 корректировок. Израиль при этом полностью одобрил этот план, о чем неоднократно заявлял сам премьер-министр. Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано". По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240910/izrail-1971948317.html
https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html
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в мире, израиль, россия, сша, яхья синвар, усама бен ладен, биньямин нетаньяху, хамас, аль-каида, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Яхья Синвар, Усама бен Ладен, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Аль-Каида, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Израиля назвал лидера ХАМАС новым бен Ладеном

Министр обороны Израиля Галант назвал Яхью Синвара новым Усамой бен Ладеном

© AP Photo / Adel HanaЯхья Синвар
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Adel Hana
Яхья Синвар. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду назвал лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара "новым Усамой бен Ладеном" и заверил, что он поплатится за террористическое нападение на Израиль 7 октября 2023 года жизнью или тюрьмой.
Заявление было сделано по случаю годовщины террористических атак, совершенных в США 11 сентября 2001 года. Усама бен Ладен – основатель международной террористической организации "Аль-Каида", запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором этих терактов терактов. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Израиль предложил Синвару безопасный выезд из Газы в обмен на заложников
10 сентября, 22:28
"Сегодня 11 сентября — прошло 23 года после ужасного нападения на свободный мир, и я хотел бы показать вам, что мы недавно нашли в туннелях в Хан-Юнисе. Это фотография, на которой изображены дети Мухаммада Синвара (брата Яхьи Синвара - ред.), позирующие на (фоне горящих башен близнецов в Нью-Йорке - ред.) зловещего события 11 сентября. Эта фотография показывает, с чем мы боремся после 7 октября (2023 года - ред.). ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.), Аль-Каида и ХАМАС - все они одинаковы. Яхья Синвар - это новый Усама бен Ладен... из Газы. Мы обнаружим его, вступим с ним в бой и привлечем к ответственности - мертвым или в тюрьме", - заявил министр, показывая фотографию.
Заявление министра обороны прозвучало на следующий день после того, как уполномоченный правительством Израиля по делам похищенных и пропавших без вести граждан Галь Хирш предложил Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на возвращение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Об этом израильский чиновник заявил в интервью агентству Блумберг.
Синвар, которого считают одним из организаторов и вдохновителей атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, является одной из главных целей израильских силовиков в Газе. Источники в движении рассказали изданию "Аш-Шарк Аль-Аусат", что о местоположении Синвара знают лишь два или три человека. Ранее газета Times of Israel писала со ссылкой на двух израильских чиновников, что Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Лидер ХАМАС Синвар хочет соглашения о прекращении огня, пишут СМИ
11 августа, 19:33
Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Ранее в сентябре премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, представленным в мае, и внесло в него 29 корректировок. Израиль при этом полностью одобрил этот план, о чем неоднократно заявлял сам премьер-министр.
Палестинское движение ХАМАС ранее заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано".
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Израиле заявили, что ХАМАС как военное формирование больше не существует
10 сентября, 14:42
 
В миреИзраильРоссияСШАЯхья СинварУсама бен ЛаденБиньямин НетаньяхуХАМАСАль-КаидаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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