https://ria.ru/20240911/shtrafy-1971960419.html

В ГД предложили штрафовать за сбор избыточных персональных данных сервисами

В ГД предложили штрафовать за сбор избыточных персональных данных сервисами - РИА Новости, 11.09.2024

В ГД предложили штрафовать за сбор избыточных персональных данных сервисами

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести штрафы для сервисов за сбор и обработку... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T01:31

2024-09-11T01:31

2024-09-11T01:31

борис чернышов (депутат)

госдума рф

общество

максут шадаев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести штрафы для сервисов за сбор и обработку избыточных персональных данных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В связи с многочисленными случаями нарушения закона о персональных данных в части утечек и кражи личной информации граждан, которая собирается и хранится коммерческими структурами, прошу вас инициировать ужесточение ответственности не только за нарушение правил безопасности хранения чувствительной информации, но и за её избыточный сбор... Действующие нормы требуют конкретизации и усиления контроля, введения административной ответственности, включая штрафы, за сбор и обработку избыточных персональных данных", - сказано в документе. В обращении отмечается, что сбор фамилий, паспортных данных, сканов документов и других сведений зачастую используется для совершения рекламы, либо для иных целей, не связанных с выполнением заказов, что создает правовые риски. По мнению автора обращения, введение штрафов поспособствует защите персональных данных граждан и снижению случаев неправомерного использования их информации. "Практически любая регистрация в интернет-сервисе требует предоставить фамилию, имя и контактный телефон, который нужно ещё и подтвердить с помощью СМС. Такие же требования часто указаны в анкете сетевых магазинов для оформления карт лояльности. За предоставление персональных данных дают скидки и бонусы. В итоге массив таких данных в сети постоянно накапливается, в большинстве своём хранится без всякой защиты, хотя в Федеральном законе "О персональных данных" четко говорится, что содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к этим целям", - пояснил РИА Новости Чернышов. По его словам, существуют случаи, когда даже для оформления скидочной карты требуют паспортные данные. Парламентарий считает, что это абсолютно неоправданно, избыточно и должно прекратиться. "У нас с начала 2024 года было скомпрометирован почти 1 миллиард строк персональных данных. Это на треть больше, чем годом ранее. Об этой нарастающей проблеме мы говорим не первый год, но, увы, она не решается. Компании либо не предпринимают достаточно мер для надежного хранения данных, либо их не пугают имеющиеся в законодательстве санкции", - отметил Чернышов.

https://ria.ru/20240603/putin-1950229403.html

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борис чернышов (депутат), госдума рф, общество, максут шадаев