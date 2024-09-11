https://ria.ru/20240911/shoygu-1972030918.html

Страны БРИКС внесут большой вклад в глобальную безопасность, заявил Шойгу

Страны БРИКС внесут большой вклад в глобальную безопасность, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.09.2024

Страны БРИКС внесут большой вклад в глобальную безопасность, заявил Шойгу

Страны БРИКС могут внести серьезный общий вклад в обеспечение глобальной безопасности - в том числе, в противодействие терроризму, экстремизму и использованию... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:37

2024-09-11T11:37

2024-09-11T11:37

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сергей шойгу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Страны БРИКС могут внести серьезный общий вклад в обеспечение глобальной безопасности - в том числе, в противодействие терроризму, экстремизму и использованию IT-технологий в криминальных целях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Убежден, что страны БРИКС способны сообща вносить серьезный вклад в обеспечение глобальной безопасности и противодействие таким угрозам, как терроризм, распространение экстремистской деятельности, транснациональная преступность, использование информационных и коммуникационных технологий в криминальных целях. По всем этим направлениям мы уже активно сотрудничаем", - сказал Шойгу в среду в Санкт-Петербурге на пленарном заседании встречи высоких представителей государств БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.

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россия, сергей шойгу, брикс, санкт-петербург, в мире