https://ria.ru/20240911/sholts-1972114266.html

В МИД прокомментировали "мирный план" Шольца

В МИД прокомментировали "мирный план" Шольца - РИА Новости, 11.09.2024

В МИД прокомментировали "мирный план" Шольца

Обращения со стороны руководства Германии о "мирном плане" канцлера Олафа Шольца по Украине не поступали ни напрямую, ни через посредников, заявила официальный... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:53

2024-09-11T15:53

2024-09-11T16:07

россия

германия

в мире

украина

олаф шольц

мария захарова

ральф штегнер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Обращения со стороны руководства Германии о "мирном плане" канцлера Олафа Шольца по Украине не поступали ни напрямую, ни через посредников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего... Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом неизвестно", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов.В то же время она напомнила, что Россия не отказывается от переговоров, но именно власти ФРГ во главе с Шольцем направляют вооружения Киеву."Единственным способом это (готовность искать вариант мирного урегулирования, - ред.) доказать будет прекращение поставок вооружений киевскому режиму. Конечно, сопряженное с осуждением проведения терактов киевским режимом. Ну и прекращение спонсирования всей этой нечисти и абсолютно нацистских идеологических установок", - отметила Захарова.Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, писала итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии. Издание сообщало, что Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей Социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Рольфом Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве".

https://ria.ru/20240909/sholts-1971581446.html

https://ria.ru/20240911/sholts-1971969735.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, в мире, украина, олаф шольц, мария захарова, ральф штегнер