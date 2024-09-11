https://ria.ru/20240911/sholts-1972114266.html
В МИД прокомментировали "мирный план" Шольца
В МИД прокомментировали "мирный план" Шольца - РИА Новости, 11.09.2024
В МИД прокомментировали "мирный план" Шольца
Обращения со стороны руководства Германии о "мирном плане" канцлера Олафа Шольца по Украине не поступали ни напрямую, ни через посредников, заявила официальный... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:53
2024-09-11T15:53
2024-09-11T16:07
россия
германия
в мире
украина
олаф шольц
мария захарова
ральф штегнер
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Обращения со стороны руководства Германии о "мирном плане" канцлера Олафа Шольца по Украине не поступали ни напрямую, ни через посредников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего... Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом неизвестно", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов.В то же время она напомнила, что Россия не отказывается от переговоров, но именно власти ФРГ во главе с Шольцем направляют вооружения Киеву."Единственным способом это (готовность искать вариант мирного урегулирования, - ред.) доказать будет прекращение поставок вооружений киевскому режиму. Конечно, сопряженное с осуждением проведения терактов киевским режимом. Ну и прекращение спонсирования всей этой нечисти и абсолютно нацистских идеологических установок", - отметила Захарова.Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, писала итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии. Издание сообщало, что Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей Социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Рольфом Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве".
https://ria.ru/20240909/sholts-1971581446.html
https://ria.ru/20240911/sholts-1971969735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, германия, в мире, украина, олаф шольц, мария захарова, ральф штегнер
Россия, Германия, В мире, Украина, Олаф Шольц, Мария Захарова, Ральф Штегнер
В МИД прокомментировали "мирный план" Шольца
МИД: обращения о "мирном плане" Шольца по Украине не поступали
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Обращения со стороны руководства Германии о "мирном плане" канцлера Олафа Шольца по Украине не поступали ни напрямую, ни через посредников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего... Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало. Нам об этом неизвестно", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на вопрос журналистов.
В то же время она напомнила, что Россия не отказывается от переговоров, но именно власти ФРГ во главе с Шольцем направляют вооружения Киеву
.
"Единственным способом это (готовность искать вариант мирного урегулирования, - ред.) доказать будет прекращение поставок вооружений киевскому режиму. Конечно, сопряженное с осуждением проведения терактов киевским режимом. Ну и прекращение спонсирования всей этой нечисти и абсолютно нацистских идеологических установок", - отметила Захарова.
Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, писала итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии. Издание сообщало, что Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей Социал-демократической партии - Ральфом Штегнером
и Рольфом Мютценихом
, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве".