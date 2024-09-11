https://ria.ru/20240911/sever-1972059194.html
Группировка "Север" сорвала попытки атак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" сорвала попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
Группировка "Север" сорвала попытки атак ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" отразила контратаку и сорвала попытки атак ВСУ в Курской области, потери противника составили до 30 военнослужащих, 10 взяты в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:51
2024-09-11T12:51
2024-09-11T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_cc45ddb39d5ca389a0a4d43f2fea862e.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила контратаку и сорвала попытки атак ВСУ в Курской области, потери противника составили до 30 военнослужащих, 10 взяты в плен, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена контратака противника в направлении населенного пункта Апанасовка, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, 10 военнослужащих взяты в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240911/bezhenka-1972025397.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_2482cad4fa6fa983fde5e586b1521644.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" сорвала попытки атак ВСУ в Курской области
"Север" сорвал попытки атак ВСУ в Курской области, захватил десять пленных