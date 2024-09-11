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Группировка "Север" сорвала попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/sever-1972059194.html
Группировка "Север" сорвала попытки атак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" сорвала попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
Группировка "Север" сорвала попытки атак ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" отразила контратаку и сорвала попытки атак ВСУ в Курской области, потери противника составили до 30 военнослужащих, 10 взяты в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:51
2024-09-11T12:51
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курская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила контратаку и сорвала попытки атак ВСУ в Курской области, потери противника составили до 30 военнослужащих, 10 взяты в плен, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена контратака противника в направлении населенного пункта Апанасовка, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, 10 военнослужащих взяты в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.
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в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" сорвала попытки атак ВСУ в Курской области

"Север" сорвал попытки атак ВСУ в Курской области, захватил десять пленных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила контратаку и сорвала попытки атак ВСУ в Курской области, потери противника составили до 30 военнослужащих, 10 взяты в плен, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена контратака противника в направлении населенного пункта Апанасовка, а также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, 10 военнослужащих взяты в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.
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