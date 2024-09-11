Сербы вышли на протест перед отделением полиции в Косовска-Митровице
Сербы в Косовска-Митровице протестуют, требуя освободить задержанных юношей
Акция протеста в Косовска-Митровице. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 сен - РИА Новости. Сербы вышли на массовый протест перед отделением косовоалбанской "полиции" в северной части города Косовска-Митровица с требованием выпустить на свободу задержанных ранее "полицейскими" четырех молодых людей, передает портал Kossev.
Косовоалбанская "полиция" в ночь на вторник задержала с применением силы четверых молодых людей сербской национальности в северной части Косовска-Митровицы. Днем во вторник в Косовска-Митровице были задержаны еще двое сербов - члены партии "Сербская демократия", которые протестовали из-за задержания молодых людей перед офисом партии, затем их выпустили. В среду глава партии Александр Арсениевич возглавили акцию у здания "полиции", участвует и лидер "Сербского списка" - директор городской больницы доктор Златан Элек, всего собралось несколько сотен человек.
Вучич ожидает беспорядки при попытке открыть мост в Косово
11 августа, 13:34
"Граждане свистят в свистки перед отделением полиции. С ними партийные лидеры и активисты НКО. Видны транспаранты "Полиция Куртиленда (от фамилии "премьера" самопровозглашенного Косова Альбина Курти - ред.)", "Отпустите наших детей!", на английском языке написано - "Обеспокоен ли ЕС?", - передает портал, который разместил видео протестной акции.
Отмечается, что присутствуют и родители четырех молодых задержанных, у которых в 13.00 (14.00 мск) истекает срок предварительного задержания.
Косовоалбанский "премьер" с главой "МВД" Джелялем Свечля во вторник приехали из Приштины и заложили камень в основание нового отделения "полиции" в поселке Лешак на самом севере края, близ административной линии с центральной Сербией. Курти с сопровождающими затем отправились в ресторан на пешеходной улице северной Косовска-Митровицы и на встречу с поставленным Приштиной албанским "градоначальником", несколько раз остановившись, чтобы сделать заявления для СМИ. По словам Курти, люди на севере края не проявляли неприязни, а отделение "полиции" он назвал "новым регистрационным центром".
Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля.
Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской "полиции", которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
Вучич заявил, что Приштина хочет изгнания сербов из Косово
10 сентября, 14:56