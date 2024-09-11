https://ria.ru/20240911/sberbank-1972027998.html

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам - РИА Новости, 11.09.2024

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам

Сбербанк поднял максимальную ставку по линейке вкладов до 20% годовых при условии, что денежные средства еще не хранились на других вкладах в банке и вклад... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:30

2024-09-11T11:30

2024-09-11T16:45

экономика

сбербанк россии

сбер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сбербанк поднял максимальную ставку по линейке вкладов до 20% годовых при условии, что денежные средства еще не хранились на других вкладах в банке и вклад открывается сроком на три года с выплатой процентов в конце срока, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Для получения выгодной ставки 20% годовых можно открыть вклад "Лучший %" на "новые" деньги сроком три года с выплатой процентов в конце срока", — говорится в сообщении. Отмечается, что при размещении средств на срок до года клиенты могут получить до 19% годовых. Так, максимальная ставка по линейке "СберВклад" повышена до 19% годовых, ее можно получить при размещении средств на срок семь-девять месяцев на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладах в "Сбере", говорится в сообщении. Указывается, что максимальная ставка доступна зарплатным клиентам и пенсионерам, а также всем, кто тратит по картам "Сбера" 30 тысяч рублей в месяц и имеет подписку "СберПрайм". Максимальную выгоду по вкладам "Премьер" и "Лидер" получат клиенты с пакетом услуг "Новый СберПремьер" или "СберПервый" и балансом на брокерском счете или ИИС от Сбербанка до одного миллиона рублей, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240910/vklady-1971741211.html

https://ria.ru/20240905/ipoteka-1766283100.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сбербанк россии, сбер