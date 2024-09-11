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Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам - РИА Новости, 11.09.2024
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11:30 11.09.2024 (обновлено: 16:45 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/sberbank-1972027998.html
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам - РИА Новости, 11.09.2024
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк поднял максимальную ставку по линейке вкладов до 20% годовых при условии, что денежные средства еще не хранились на других вкладах в банке и вклад... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:30
2024-09-11T16:45
экономика
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сбербанк поднял максимальную ставку по линейке вкладов до 20% годовых при условии, что денежные средства еще не хранились на других вкладах в банке и вклад открывается сроком на три года с выплатой процентов в конце срока, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Для получения выгодной ставки 20% годовых можно открыть вклад "Лучший %" на "новые" деньги сроком три года с выплатой процентов в конце срока", — говорится в сообщении. Отмечается, что при размещении средств на срок до года клиенты могут получить до 19% годовых. Так, максимальная ставка по линейке "СберВклад" повышена до 19% годовых, ее можно получить при размещении средств на срок семь-девять месяцев на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладах в "Сбере", говорится в сообщении. Указывается, что максимальная ставка доступна зарплатным клиентам и пенсионерам, а также всем, кто тратит по картам "Сбера" 30 тысяч рублей в месяц и имеет подписку "СберПрайм". Максимальную выгоду по вкладам "Премьер" и "Лидер" получат клиенты с пакетом услуг "Новый СберПремьер" или "СберПервый" и балансом на брокерском счете или ИИС от Сбербанка до одного миллиона рублей, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240910/vklady-1971741211.html
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экономика, сбербанк россии, сбер
Экономика, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сбербанк поднял максимальную ставку по линейке вкладов до 20% годовых при условии, что денежные средства еще не хранились на других вкладах в банке и вклад открывается сроком на три года с выплатой процентов в конце срока, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
"Для получения выгодной ставки 20% годовых можно открыть вклад "Лучший %" на "новые" деньги сроком три года с выплатой процентов в конце срока", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что при размещении средств на срок до года клиенты могут получить до 19% годовых.
Так, максимальная ставка по линейке "СберВклад" повышена до 19% годовых, ее можно получить при размещении средств на срок семь-девять месяцев на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладах в "Сбере", говорится в сообщении.
Указывается, что максимальная ставка доступна зарплатным клиентам и пенсионерам, а также всем, кто тратит по картам "Сбера" 30 тысяч рублей в месяц и имеет подписку "СберПрайм".
Максимальную выгоду по вкладам "Премьер" и "Лидер" получат клиенты с пакетом услуг "Новый СберПремьер" или "СберПервый" и балансом на брокерском счете или ИИС от Сбербанка до одного миллиона рублей, отмечается в сообщении.
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