https://ria.ru/20240911/sanktsii-1972041214.html

Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 11.09.2024

Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:02

2024-09-11T12:02

2024-09-11T12:08

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС."Да, послы согласовали продление", - сказал он.По словам собеседника агентства, "запущена техническая письменная процедура утверждения продления на уровне министров", окончательное решение должны опубликовать до конца недели.СМИ также сообщали, что из санкций, возможно, исключат фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения. В частности, назывались имена Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971722624.html

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971724114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире