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Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 11.09.2024
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12:02 11.09.2024 (обновлено: 12:08 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/sanktsii-1972041214.html
Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 11.09.2024
Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:02
2024-09-11T12:08
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС."Да, послы согласовали продление", - сказал он.По словам собеседника агентства, "запущена техническая письменная процедура утверждения продления на уровне министров", окончательное решение должны опубликовать до конца недели.СМИ также сообщали, что из санкций, возможно, исключат фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения. В частности, назывались имена Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971722624.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России

Источник: постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.
"Да, послы согласовали продление", - сказал он.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Эксперт раскрыл потери турецких банков из-за санкций США против России
Вчера, 07:05
По словам собеседника агентства, "запущена техническая письменная процедура утверждения продления на уровне министров", окончательное решение должны опубликовать до конца недели.
СМИ также сообщали, что из санкций, возможно, исключат фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения. В частности, назывались имена Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.
После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода.
Джек Мэтлок, последний посол США в СССР - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Последний американский посол в СССР высказался о санкциях против России
10 сентября, 01:28
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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