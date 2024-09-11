https://ria.ru/20240911/sanktsii-1972041214.html
Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России - РИА Новости, 11.09.2024
Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:02
2024-09-11T12:02
2024-09-11T12:08
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС."Да, послы согласовали продление", - сказал он.По словам собеседника агентства, "запущена техническая письменная процедура утверждения продления на уровне министров", окончательное решение должны опубликовать до конца недели.СМИ также сообщали, что из санкций, возможно, исключат фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения. В частности, назывались имена Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода.В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971722624.html
https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971724114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Источник: в ЕС согласовали продление персональных санкций против России
Источник: постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали продление на полгода персональных санкций против России, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.
"Да, послы согласовали продление", - сказал он.
По словам собеседника агентства, "запущена техническая письменная процедура утверждения продления на уровне министров", окончательное решение должны опубликовать до конца недели.
СМИ также сообщали, что из санкций, возможно, исключат фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения. В частности, назывались имена Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной.
После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины
находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.