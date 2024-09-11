https://ria.ru/20240911/sammit-1971961410.html

В Швейцарии высказались об участии России в саммите по Украине

В Швейцарии высказались об участии России в саммите по Украине - РИА Новости, 11.09.2024

В Швейцарии высказались об участии России в саммите по Украине

МИД Швейцарии стремится привлечь Россию к участию в конференции по Украине и не представляет мирный процесс без участия Москвы, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T02:03

2024-09-11T02:03

2024-09-11T02:03

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. МИД Швейцарии стремится привлечь Россию к участию в конференции по Украине и не представляет мирный процесс без участия Москвы, сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Йонаса Монтани."Швейцария с самого начала заявляла, что мир возможен только с Россией. <...> Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России (к участию в мирной конференции. — Прим. ред.)", — заявил он.При этом, по утверждению Монтани, в Швейцарии считают, что любые мирные инициативы по Украине должны основываться на основных принципах Устава ООН.В июне в швейцарском Бюргенштоке уже проходила созванная по инициативе Киева "мирная конференция" по Украине без участия России. Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом отказались подписывать совместное коммюнике саммита.В начале июля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему новой встречи по Украине, что российская сторона не принимает ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия не "клюнет" на саммит по Украине, если он будет проходить на тех же условиях, что и швейцарская конференция в июне.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240910/sholts-1971860884.html

https://ria.ru/20240910/mirshaymer-1971895390.html

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