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В Рязани два человека погибли, отравившись угарным газом - РИА Новости, 11.09.2024
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09:31 11.09.2024 (обновлено: 09:45 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ryazan-1971992456.html
В Рязани два человека погибли, отравившись угарным газом
В Рязани два человека погибли, отравившись угарным газом - РИА Новости, 11.09.2024
В Рязани два человека погибли, отравившись угарным газом
Два человека погибли, шестеро пострадали в Рязани – по предварительной информации, они отравились угарным газом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:31
2024-09-11T09:45
происшествия
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РЯЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали в Рязани – по предварительной информации, они отравились угарным газом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."В поселке Строитель (в Рязани – ред.) на улице Поселковой два человека погибли, шестеро пострадали, находятся в больнице, среди них четверо детей", - сказала собеседница, уточнив, что, предположительно, они отравились угарным газом.СУСК по региону сообщило в своем Telegram-канале, что в квартире дома №4 по улице Поселковой Рязани обнаружены тела двух мужчин, 1965 и 1988 годов рождения, а в больницу доставлены пять жильцов этого многоквартирного дома, в том числе четверо детей, с признаками отравления угарным газом.Как сообщила прокуратура региона, установлен контроль за ходом процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту отравления жителей Рязани. Кроме того, органами прокуратуры организована проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20240910/pozhar-1971822116.html
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происшествия, рязань
Происшествия, Рязань
В Рязани два человека погибли, отравившись угарным газом

В Рязани два человека погибли, шестеро пострадали, отравившись угарным газом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали в Рязани – по предварительной информации, они отравились угарным газом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В поселке Строитель (в Рязани – ред.) на улице Поселковой два человека погибли, шестеро пострадали, находятся в больнице, среди них четверо детей", - сказала собеседница, уточнив, что, предположительно, они отравились угарным газом.
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СУСК по региону сообщило в своем Telegram-канале, что в квартире дома №4 по улице Поселковой Рязани обнаружены тела двух мужчин, 1965 и 1988 годов рождения, а в больницу доставлены пять жильцов этого многоквартирного дома, в том числе четверо детей, с признаками отравления угарным газом.
Как сообщила прокуратура региона, установлен контроль за ходом процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту отравления жителей Рязани. Кроме того, органами прокуратуры организована проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.
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