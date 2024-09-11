https://ria.ru/20240911/ryazan-1971992456.html

В Рязани два человека погибли, отравившись угарным газом

В Рязани два человека погибли, отравившись угарным газом - РИА Новости, 11.09.2024

В Рязани два человека погибли, отравившись угарным газом

Два человека погибли, шестеро пострадали в Рязани – по предварительной информации, они отравились угарным газом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:31

2024-09-11T09:31

2024-09-11T09:45

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 11 сен — РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали в Рязани – по предварительной информации, они отравились угарным газом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."В поселке Строитель (в Рязани – ред.) на улице Поселковой два человека погибли, шестеро пострадали, находятся в больнице, среди них четверо детей", - сказала собеседница, уточнив, что, предположительно, они отравились угарным газом.СУСК по региону сообщило в своем Telegram-канале, что в квартире дома №4 по улице Поселковой Рязани обнаружены тела двух мужчин, 1965 и 1988 годов рождения, а в больницу доставлены пять жильцов этого многоквартирного дома, в том числе четверо детей, с признаками отравления угарным газом.Как сообщила прокуратура региона, установлен контроль за ходом процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту отравления жителей Рязани. Кроме того, органами прокуратуры организована проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20240910/pozhar-1971822116.html

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рязань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязань