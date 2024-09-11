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Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары по России - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 11.09.2024 (обновлено: 22:30 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ryabkov-1972180782.html
Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары по России
Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары по России - РИА Новости, 11.09.2024
Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары по России
Заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь РФ добавят рисков самим США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:38
2024-09-11T22:30
специальная военная операция на украине
сша
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киев
сергей рябков
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь РФ добавят рисков самим США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее президент США Джо Байден заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.&quot;Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны&quot;, - сказал он журналистам.По словам Рябкова, подобные заявления являются попыткой психологически воздействовать на РФ в вопросе выполнения российских целей на Украине."Как и другие сигналы и действия, которые мы тоже наблюдаем - эскалационного характера - это заявление не изменит наш курс, а рисков и опасностей, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных добавит", - отметил дипломат.По его словам, если США заинтересованы в укреплении собственной безопасности, им стоит прекратить подобного рода "провокационные вбросы" и воздерживаться от поставок, не провоцируя Киев на шаги, которые могут еще больше обострить обстановку.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972052420.html
https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html
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сша, россия, киев, сергей рябков, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, дмитрий песков, сергей лавров, украина, джо байден
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Киев, Сергей Рябков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Украина, Джо Байден
Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары по России

Рябков: снятие для Киева ограничений на удары по России добавит рисков для США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь РФ добавят рисков самим США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент США Джо Байден заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.
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В Кремле допустили, что решение об ударах по России ATACMS уже принято
Вчера, 12:38
«

"Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны", - сказал он журналистам.

По словам Рябкова, подобные заявления являются попыткой психологически воздействовать на РФ в вопросе выполнения российских целей на Украине.
"Как и другие сигналы и действия, которые мы тоже наблюдаем - эскалационного характера - это заявление не изменит наш курс, а рисков и опасностей, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных добавит", - отметил дипломат.
По его словам, если США заинтересованы в укреплении собственной безопасности, им стоит прекратить подобного рода "провокационные вбросы" и воздерживаться от поставок, не провоцируя Киев на шаги, которые могут еще больше обострить обстановку.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России, сообщили СМИ
Вчера, 22:15
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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