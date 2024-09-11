https://ria.ru/20240911/ryabkov-1972180782.html

Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары по России

Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары по России - РИА Новости, 11.09.2024

Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары по России

Заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь РФ добавят рисков самим США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:38

2024-09-11T21:38

2024-09-11T22:30

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь РФ добавят рисков самим США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее президент США Джо Байден заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ."Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны", - сказал он журналистам.По словам Рябкова, подобные заявления являются попыткой психологически воздействовать на РФ в вопросе выполнения российских целей на Украине."Как и другие сигналы и действия, которые мы тоже наблюдаем - эскалационного характера - это заявление не изменит наш курс, а рисков и опасностей, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных добавит", - отметил дипломат.По его словам, если США заинтересованы в укреплении собственной безопасности, им стоит прекратить подобного рода "провокационные вбросы" и воздерживаться от поставок, не провоцируя Киев на шаги, которые могут еще больше обострить обстановку.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240911/ukraina-1972052420.html

https://ria.ru/20240911/britaniya-1972183507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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