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Рябков прокомментировал санкции США против Ирана - РИА Новости, 11.09.2024
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21:34 11.09.2024 (обновлено: 22:05 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/ryabkov-1972180491.html
Рябков прокомментировал санкции США против Ирана
Рябков прокомментировал санкции США против Ирана - РИА Новости, 11.09.2024
Рябков прокомментировал санкции США против Ирана
Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана не нарушает международное право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:34
2024-09-11T22:05
иран
сша
россия
санкции
сергей рябков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана не нарушает международное право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Военно-техническое сотрудничество между нашими странами осуществляется таким образом, что оно не содержит никаких элементов, нарушающих международное право и соответствующие резолюции Совета безопасности ООН и нарушающих внутренние законодательства наших стран", - сказал он журналистам, комментируя недавние санкции против Ирана.По словам дипломата, сотрудничество Москвы и Тегерана в этой сфере не нарушает региональный баланс на Ближнем Востоке."Если американцы продолжают педалировать тему неких поставок из Ирана в Россию, то это их проблемы. Неоднократно давались исчерпывающие, что такого сотрудничества нет. Злонамеренные измышления - это по сути единственное, что мы слышим из Вашингтона относительно нашей политики и нашего взаимодействия с другими государствами", - сказал он.Рябков отметил, что РФ будет действовать и дальше, сообразуясь с собственными интересами и задачами развития сотрудничество со всеми странами, в том числе с Ираном.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972065192.html
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иран, сша, россия, санкции, сергей рябков, москва, оон
Иран, США, Россия, Санкции, Сергей Рябков, Москва, ООН
Рябков прокомментировал санкции США против Ирана

Рябков: Россия будет развивать сотрудничество с Ираном исходя из своих интересов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана не нарушает международное право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Военно-техническое сотрудничество между нашими странами осуществляется таким образом, что оно не содержит никаких элементов, нарушающих международное право и соответствующие резолюции Совета безопасности ООН и нарушающих внутренние законодательства наших стран", - сказал он журналистам, комментируя недавние санкции против Ирана.
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По словам дипломата, сотрудничество Москвы и Тегерана в этой сфере не нарушает региональный баланс на Ближнем Востоке.
"Если американцы продолжают педалировать тему неких поставок из Ирана в Россию, то это их проблемы. Неоднократно давались исчерпывающие, что такого сотрудничества нет. Злонамеренные измышления - это по сути единственное, что мы слышим из Вашингтона относительно нашей политики и нашего взаимодействия с другими государствами", - сказал он.
Рябков отметил, что РФ будет действовать и дальше, сообразуясь с собственными интересами и задачами развития сотрудничество со всеми странами, в том числе с Ираном.
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