https://ria.ru/20240911/ryabkov-1972180491.html

Рябков прокомментировал санкции США против Ирана

Рябков прокомментировал санкции США против Ирана - РИА Новости, 11.09.2024

Рябков прокомментировал санкции США против Ирана

Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана не нарушает международное право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:34

2024-09-11T21:34

2024-09-11T22:05

иран

сша

россия

санкции

сергей рябков

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана не нарушает международное право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Военно-техническое сотрудничество между нашими странами осуществляется таким образом, что оно не содержит никаких элементов, нарушающих международное право и соответствующие резолюции Совета безопасности ООН и нарушающих внутренние законодательства наших стран", - сказал он журналистам, комментируя недавние санкции против Ирана.По словам дипломата, сотрудничество Москвы и Тегерана в этой сфере не нарушает региональный баланс на Ближнем Востоке."Если американцы продолжают педалировать тему неких поставок из Ирана в Россию, то это их проблемы. Неоднократно давались исчерпывающие, что такого сотрудничества нет. Злонамеренные измышления - это по сути единственное, что мы слышим из Вашингтона относительно нашей политики и нашего взаимодействия с другими государствами", - сказал он.Рябков отметил, что РФ будет действовать и дальше, сообразуясь с собственными интересами и задачами развития сотрудничество со всеми странами, в том числе с Ираном.

https://ria.ru/20240911/peskov-1972065192.html

https://ria.ru/20240911/lavrov-1972152863.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, сша, россия, санкции, сергей рябков, москва, оон