Рябков прокомментировал санкции США против Ирана
Рябков: Россия будет развивать сотрудничество с Ираном исходя из своих интересов
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана не нарушает международное право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Военно-техническое сотрудничество между нашими странами осуществляется таким образом, что оно не содержит никаких элементов, нарушающих международное право и соответствующие резолюции Совета безопасности ООН и нарушающих внутренние законодательства наших стран", - сказал он журналистам, комментируя недавние санкции против Ирана.
По словам дипломата, сотрудничество Москвы и Тегерана в этой сфере не нарушает региональный баланс на Ближнем Востоке.
"Если американцы продолжают педалировать тему неких поставок из Ирана в Россию, то это их проблемы. Неоднократно давались исчерпывающие, что такого сотрудничества нет. Злонамеренные измышления - это по сути единственное, что мы слышим из Вашингтона относительно нашей политики и нашего взаимодействия с другими государствами", - сказал он.
Рябков отметил, что РФ будет действовать и дальше, сообразуясь с собственными интересами и задачами развития сотрудничество со всеми странами, в том числе с Ираном.
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