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Рябков назвал возможное разрешение ВСУ ударов вглубь России опасным шагом - РИА Новости, 11.09.2024
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14:06 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ryabkov-1972089495.html
Рябков назвал возможное разрешение ВСУ ударов вглубь России опасным шагом
Рябков назвал возможное разрешение ВСУ ударов вглубь России опасным шагом - РИА Новости, 11.09.2024
Рябков назвал возможное разрешение ВСУ ударов вглубь России опасным шагом
Разрешение Вашингтоном украинских ударов поставленным Киеву дальнобойным оружием вглубь России - возможный эскалационный шаг, что было бы опасно, но Москва... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:06
2024-09-11T14:06
в мире
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Разрешение Вашингтоном украинских ударов поставленным Киеву дальнобойным оружием вглубь России - возможный эскалационный шаг, что было бы опасно, но Москва решительно настроена достичь целей спецоперации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Президент США Джо Байден ранее заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. По информации телеканала CNN, с просьбой снять такой запрет к Байдену обратилась группа ведущих республиканцев палаты представителей. "Это лишь очередной возможный эскалационный шаг со стороны Вашингтона. Вашингтон полностью контролирует Киев. Несомненно, никакой шаг киевских вассалов не может быть сделан без благословения или помощи всех видов, которая углубляется и растет, от США и других западных союзников. Это беспокоит, это опасно, это угрожает, но наша решимость достичь все цели специальной военной операции непоколебимо, как и всегда", - сказал Рябков в интервью каналу Russia Today, видео опубликовано в Telegram-канале RT News.
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в мире, вашингтон (штат), россия, киев, сергей рябков, джо байден
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Киев, Сергей Рябков, Джо Байден
Рябков назвал возможное разрешение ВСУ ударов вглубь России опасным шагом

Рябков назвал разрешение ВСУ ударов вглубь России опасным шагом к эскалации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Разрешение Вашингтоном украинских ударов поставленным Киеву дальнобойным оружием вглубь России - возможный эскалационный шаг, что было бы опасно, но Москва решительно настроена достичь целей спецоперации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Президент США Джо Байден ранее заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. По информации телеканала CNN, с просьбой снять такой запрет к Байдену обратилась группа ведущих республиканцев палаты представителей.
"Это лишь очередной возможный эскалационный шаг со стороны Вашингтона. Вашингтон полностью контролирует Киев. Несомненно, никакой шаг киевских вассалов не может быть сделан без благословения или помощи всех видов, которая углубляется и растет, от США и других западных союзников. Это беспокоит, это опасно, это угрожает, но наша решимость достичь все цели специальной военной операции непоколебимо, как и всегда", - сказал Рябков в интервью каналу Russia Today, видео опубликовано в Telegram-канале RT News.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Песков рассказал об ответе России на удары вглубь ее территории
Вчера, 12:39
 
В миреВашингтон (штат)РоссияКиевСергей РябковДжо Байден
 
 
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