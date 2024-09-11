К сотруднице RT в Майами пришли с обыском 20 агентов ФБР
RT: сотрудники ФБР избили журналистку во время обысков у нее дома в Майами
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вооруженные агенты ФБР избили сотрудницу RT при обыске у нее дома в США, сообщается в Telegram-канале "RT на русском".
«
"Работала она в Майами. Там в ее дом пришли силовики. Это произошло около пяти часов утра. Сотрудница в это время спала. Одеться ей не дали. Ее избили и обыскали", — говорится в публикации.
Уточняется, что к девушке пришли сразу 20 вооруженных сотрудников ФБР. Ее имя не раскрывается из соображений безопасности.
По рассказу самой сотрудницы RT, силовики обыскали ее тело, причем у них был "отдельный ордер" на это. После этого девушку допрашивали около пяти часов. Беседа касалась главного редактора RT Маргариты Симоньян и других топ-менеджеров канала.
«
"Силовики проверяли в том числе переписки с ними. Для этого потребовали разблокировать телефон. Все гаджеты после обыска забрали", — сказано в сообщении.
Отмечается, что ФБР особенно интересовал колумнист RT, экс-офицер разведки США Скотт Риттер. Кроме того, у девушки пытались узнать подробности финансирования канала. При этом официальных обвинений ей никто не выдвигал, однако стало известно, что она находится в статусе подозреваемой в некоем деле. В итоге девушке пришлось уехать из Соединенных Штатов ради своей безопасности.
Симоньян получила из США письмо со словами поддержки
6 сентября, 16:54
Министерство финансов США 4 сентября ввело санкции против главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает соответствующий закон, они должны будут уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули эти ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не на отдельных российских журналистов, а на сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07