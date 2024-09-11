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Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов - РИА Новости, 11.09.2024
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16:59 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/rossiya-1972133380.html
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов - РИА Новости, 11.09.2024
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов с другими странами, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:59
2024-09-11T16:59
экономика
цены на нефть
россия
москва
юар
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 11 сен – РИА новости. Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов с другими странами, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. "Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. Список длинный, но главное, потенциальный для создания сырьевых альянсов", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Так, например, глава Минприроды отметил, что Россия совместно с ЮАР контролирует 80% мировой добычи платины и палладия, с Китаем – почти 56% угля и 84% ванадия, при этом обе страны входят в состав БРИКС. "Всего у нас тринадцать стран и тринадцать видов полезных ископаемых, по которым мы можем объединиться. И это большая тема для совместной работы", - заключил министр.
https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html
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экономика, цены на нефть, россия, москва, юар, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), брикс
Экономика, Цены на нефть, Россия, Москва, ЮАР, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), БРИКС
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов

Козлов: Россия имеет потенциал для создания сырьевых альянсов с другими странами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА новости. Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов с другими странами, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
"Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. Список длинный, но главное, потенциальный для создания сырьевых альянсов", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
Так, например, глава Минприроды отметил, что Россия совместно с ЮАР контролирует 80% мировой добычи платины и палладия, с Китаем – почти 56% угля и 84% ванадия, при этом обе страны входят в состав БРИКС.
"Всего у нас тринадцать стран и тринадцать видов полезных ископаемых, по которым мы можем объединиться. И это большая тема для совместной работы", - заключил министр.
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Легкодоступные месторождения в России почти исчерпаны, заявили в Минприроды
Вчера, 16:53
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМоскваЮАРАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)БРИКС
 
 
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