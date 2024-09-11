https://ria.ru/20240911/rossiya-1972133380.html

Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов

Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов - РИА Новости, 11.09.2024

Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов

Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов с другими странами, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:59

2024-09-11T16:59

2024-09-11T16:59

экономика

цены на нефть

россия

москва

юар

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 11 сен – РИА новости. Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов с другими странами, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. "Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. Список длинный, но главное, потенциальный для создания сырьевых альянсов", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Так, например, глава Минприроды отметил, что Россия совместно с ЮАР контролирует 80% мировой добычи платины и палладия, с Китаем – почти 56% угля и 84% ванадия, при этом обе страны входят в состав БРИКС. "Всего у нас тринадцать стран и тринадцать видов полезных ископаемых, по которым мы можем объединиться. И это большая тема для совместной работы", - заключил министр.

https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html

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