https://ria.ru/20240911/rossiya-1972133380.html
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов - РИА Новости, 11.09.2024
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов с другими странами, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:59
2024-09-11T16:59
2024-09-11T16:59
экономика
цены на нефть
россия
москва
юар
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950960880_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_bb632a51b5915263befe1e1473eeb9e1.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА новости. Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов с другими странами, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. "Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота. Список длинный, но главное, потенциальный для создания сырьевых альянсов", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. Так, например, глава Минприроды отметил, что Россия совместно с ЮАР контролирует 80% мировой добычи платины и палладия, с Китаем – почти 56% угля и 84% ванадия, при этом обе страны входят в состав БРИКС. "Всего у нас тринадцать стран и тринадцать видов полезных ископаемых, по которым мы можем объединиться. И это большая тема для совместной работы", - заключил министр.
https://ria.ru/20240911/minprirody-1972131144.html
россия
москва
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950960880_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3be804036aa2ad163cb8e4c4acfbef07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, москва, юар, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), брикс
Экономика, Цены на нефть, Россия, Москва, ЮАР, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), БРИКС
Россия обладает потенциалом для создания сырьевых альянсов, заявил Козлов
Козлов: Россия имеет потенциал для создания сырьевых альянсов с другими странами