https://ria.ru/20240911/rossiya-1972039975.html

Россияне стали чаще знакомиться в интернете

Россияне стали чаще знакомиться в интернете - РИА Новости, 11.09.2024

Россияне стали чаще знакомиться в интернете

Россияне за шесть лет стали чаще знакомиться в интернете, теперь каждый четвертый (24%) ищет пару в сети, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:58

2024-09-11T11:58

2024-09-11T11:58

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россияне за шесть лет стали чаще знакомиться в интернете, теперь каждый четвертый (24%) ищет пару в сети, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ. По результатам опроса, за шесть лет число россиян, ищущих вторую половину в интернете, увеличилось. Сейчас каждый четвертый (24%) пользуется для этого онлайн-сервисами. Согласно данным ВЦИОМ, в 2019 году 19% жителей РФ знакомились в сети. Тем не менее, большинство респондентов (75%) по-прежнему никогда не пытались устроить свою личную жизнь с помощью сайтов и приложений знакомств. Чаще всего в поисках пары в онлайн-сервисы обращаются представители поколения младших миллениалов, рожденных с 1992 по 2000 годы. Они составляют половину (50%) от всех россиян, пользовавшихся сайтами и приложениями с подобной целью. Почти все (96%) представители поколения оттепели, родившихся до 1947 года, никогда не пробовали знакомиться в интернете. Почти половина (44%) опрошенных, пользовавшихся дейтинг-сервисами, утверждают, что в их окружении есть люди, сумевшие наладить личную жизнь с помощью сайтов и приложений знакомств. Тем не менее более половины россиян (51%) все еще скорее отрицательно относятся поиску пары в интернете, наиболее высокий процент таких скептиков составили женщины (59%). Пользователи сервисов для знакомств считают главными преимуществами таких приложений более высокую вероятность встречи пары и простоту процесса. Кроме того, россияне в качестве плюсов также выделяют экономию времени и широкий выбор кандидатов. В то же время главными недостатками знакомств в интернете респонденты назвали недостоверную информацию, которую пользователи сами о себе пишут, а также присутствие аферистов и мошенников. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 августа. В нем приняли участие от 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240728/nevernost-1962475623.html

https://ria.ru/20240830/znakomstva-1969508923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, вциом