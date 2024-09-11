Рейтинг@Mail.ru
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 11.09.2024 (обновлено: 19:02 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/rossiya-1972037338.html
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире - РИА Новости, 11.09.2024
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, потребление алкоголя, заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом последовательно снижается,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:49
2024-09-11T19:02
общество
здоровье - общество
россия
олег салагай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, потребление алкоголя, заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом последовательно снижается, заявил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. "Сегодня можно с уверенностью говорить, что Россия не является одной из самых пьющих стран в мире. У нас в 90-х годах была такая фигура речи, которая была действительно недалека от правды. Россия была страной с таким чрезвычайно высоким потреблением алкоголя. Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет порядка 8,4 литров, если говорить о данных 2023 года",- сказал Салагай на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню трезвости. Он уточнил, что если сравнивать с началом 2000-х годов то, тогда показатели потребления алкоголя были в двузначных цифрах. Кроме того, потребление алкоголя позволяет снижать ассоциированные со спиртным заболеваемость и смертность, отметил Салагай. По его словам, общая заболеваемость алкогольными психозами сократилась с 2020 года примерно на 11,6%, алкоголизмом - примерно на 4,4%. Если говорить об острых отравлениях спиртосодержащей продукцией, то с 2018 года сокращение составило почти 22%, добавил он. Все эти данные убедительно подтверждают эффективность антиалкогольной политики, подчеркнул Салагай.
https://ria.ru/20240911/alkogol-1971959841.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_f3f2c882fd3b4388a76733bc21e6b888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, олег салагай
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Олег Салагай
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Минздрав: Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, потребление алкоголя, заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом последовательно снижается, заявил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
"Сегодня можно с уверенностью говорить, что Россия не является одной из самых пьющих стран в мире. У нас в 90-х годах была такая фигура речи, которая была действительно недалека от правды. Россия была страной с таким чрезвычайно высоким потреблением алкоголя. Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет порядка 8,4 литров, если говорить о данных 2023 года",- сказал Салагай на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню трезвости.
Он уточнил, что если сравнивать с началом 2000-х годов то, тогда показатели потребления алкоголя были в двузначных цифрах. Кроме того, потребление алкоголя позволяет снижать ассоциированные со спиртным заболеваемость и смертность, отметил Салагай.
По его словам, общая заболеваемость алкогольными психозами сократилась с 2020 года примерно на 11,6%, алкоголизмом - примерно на 4,4%. Если говорить об острых отравлениях спиртосодержащей продукцией, то с 2018 года сокращение составило почти 22%, добавил он.
Все эти данные убедительно подтверждают эффективность антиалкогольной политики, подчеркнул Салагай.
Покупатель выбирает алкоголь магазине - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В ГД подготовят законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года
Вчера, 01:09
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияОлег Салагай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала