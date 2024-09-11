https://ria.ru/20240911/rossiya-1972037338.html

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире - РИА Новости, 11.09.2024

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, потребление алкоголя, заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом последовательно снижается,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:49

2024-09-11T11:49

2024-09-11T19:02

общество

здоровье - общество

россия

олег салагай

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, потребление алкоголя, заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом последовательно снижается, заявил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. "Сегодня можно с уверенностью говорить, что Россия не является одной из самых пьющих стран в мире. У нас в 90-х годах была такая фигура речи, которая была действительно недалека от правды. Россия была страной с таким чрезвычайно высоким потреблением алкоголя. Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет порядка 8,4 литров, если говорить о данных 2023 года",- сказал Салагай на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню трезвости. Он уточнил, что если сравнивать с началом 2000-х годов то, тогда показатели потребления алкоголя были в двузначных цифрах. Кроме того, потребление алкоголя позволяет снижать ассоциированные со спиртным заболеваемость и смертность, отметил Салагай. По его словам, общая заболеваемость алкогольными психозами сократилась с 2020 года примерно на 11,6%, алкоголизмом - примерно на 4,4%. Если говорить об острых отравлениях спиртосодержащей продукцией, то с 2018 года сокращение составило почти 22%, добавил он. Все эти данные убедительно подтверждают эффективность антиалкогольной политики, подчеркнул Салагай.

https://ria.ru/20240911/alkogol-1971959841.html

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общество, здоровье - общество, россия, олег салагай