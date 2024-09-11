https://ria.ru/20240911/roskosmos-1972188919.html
"Роскосмос" намерен договориться с НАСА о продолжении перекрестных полетов
"Роскосмос" намерен договориться с НАСА о продолжении перекрестных полетов - РИА Новости, 11.09.2024
"Роскосмос" намерен договориться с НАСА о продолжении перекрестных полетов
Российская госкорпорация "Роскосмос" и американское космическое агентство НАСА договорятся и будут продолжать перекрёстные полёты интегрированных экипажей на... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:23
2024-09-11T23:23
2024-09-11T23:23
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БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен - РИА Новости. Российская госкорпорация "Роскосмос" и американское космическое агентство НАСА договорятся и будут продолжать перекрёстные полёты интегрированных экипажей на Международную космическую станцию (МКС) и после весны 2025 года, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Конечно, мы договоримся и будем продолжать на практике эту миссию перекрестных полетов", - сказал Борисов на пресс-конференции после старта и стыковки корабля "Союз МС-26" к МКС. Как уточнил, в свою очередь, помощник руководителя НАСА Кен Бауэрсокс, российской и американской сторонам ещё предстоит завершить работу над документами, которые позволят продолжить полёты после весны следующего года. По его словам, программа показывает, что "Роскосмос" и НАСА могут работать как единая команда и успешно поддерживать функционирование МКС. "Программа перекрестных полетов нацелена на то, чтобы на борту МКС всегда гарантированно был российский космонавт и американский астронавт для того, чтобы в случае нештатных ситуаций, задержки пусков или прочего можно было обеспечить непрерывное функционирование на станции. И это обеспечивает устойчивость, надёжность работы станции", - добавил Борисов. Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го). Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура в 19.23 мск в среду. Чуть меньше чем через десять минут она вывела корабль "Союз МС-26" на околоземную орбиту. На нём на Международную космическую станцию летят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит.
https://ria.ru/20240911/mks-1972168233.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Байконур (город), Юрий Борисов (Роскосмос), Алексей Овчинин, Иван Вагнер, НАСА, Роскосмос
"Роскосмос" намерен договориться с НАСА о продолжении перекрестных полетов
"Роскосмос" намерен продолжать перекрестные полеты на МКС с НАСА после 2025 г
БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен - РИА Новости. Российская госкорпорация "Роскосмос" и американское космическое агентство НАСА договорятся и будут продолжать перекрёстные полёты интегрированных экипажей на Международную космическую станцию (МКС) и после весны 2025 года, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Конечно, мы договоримся и будем продолжать на практике эту миссию перекрестных полетов", - сказал Борисов на пресс-конференции после старта и стыковки корабля "Союз МС-26" к МКС.
Как уточнил, в свою очередь, помощник руководителя НАСА Кен Бауэрсокс, российской и американской сторонам ещё предстоит завершить работу над документами, которые позволят продолжить полёты после весны следующего года.
По его словам, программа показывает, что "Роскосмос" и НАСА могут работать как единая команда и успешно поддерживать функционирование МКС.
"Программа перекрестных полетов нацелена на то, чтобы на борту МКС всегда гарантированно был российский космонавт и американский астронавт для того, чтобы в случае нештатных ситуаций, задержки пусков или прочего можно было обеспечить непрерывное функционирование на станции. И это обеспечивает устойчивость, надёжность работы станции", - добавил Борисов.
Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ
продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го).
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура
в 19.23 мск в среду. Чуть меньше чем через десять минут она вывела корабль "Союз МС-26" на околоземную орбиту. На нём на Международную космическую станцию летят российские космонавты Алексей Овчинин
и Иван Вагнер
, а также американский астронавт Дональд Петтит.