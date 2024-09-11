https://ria.ru/20240911/roskosmos-1972188919.html

"Роскосмос" намерен договориться с НАСА о продолжении перекрестных полетов

"Роскосмос" намерен договориться с НАСА о продолжении перекрестных полетов - РИА Новости, 11.09.2024

"Роскосмос" намерен договориться с НАСА о продолжении перекрестных полетов

Российская госкорпорация "Роскосмос" и американское космическое агентство НАСА договорятся и будут продолжать перекрёстные полёты интегрированных экипажей на... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:23

2024-09-11T23:23

2024-09-11T23:23

наука

космос - риа наука

россия

байконур (город)

юрий борисов (роскосмос)

алексей овчинин

иван вагнер

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149118/65/1491186572_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a71f7149d9274be855df8475efa3b3a8.jpg

БАЙКОНУР (Казахстан), 11 сен - РИА Новости. Российская госкорпорация "Роскосмос" и американское космическое агентство НАСА договорятся и будут продолжать перекрёстные полёты интегрированных экипажей на Международную космическую станцию (МКС) и после весны 2025 года, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Конечно, мы договоримся и будем продолжать на практике эту миссию перекрестных полетов", - сказал Борисов на пресс-конференции после старта и стыковки корабля "Союз МС-26" к МКС. Как уточнил, в свою очередь, помощник руководителя НАСА Кен Бауэрсокс, российской и американской сторонам ещё предстоит завершить работу над документами, которые позволят продолжить полёты после весны следующего года. По его словам, программа показывает, что "Роскосмос" и НАСА могут работать как единая команда и успешно поддерживать функционирование МКС. "Программа перекрестных полетов нацелена на то, чтобы на борту МКС всегда гарантированно был российский космонавт и американский астронавт для того, чтобы в случае нештатных ситуаций, задержки пусков или прочего можно было обеспечить непрерывное функционирование на станции. И это обеспечивает устойчивость, надёжность работы станции", - добавил Борисов. Соглашение о перекрёстных полётах было подписано "Роскосмосом" и НАСА в июле 2022 года. Изначально оно предполагало полёты трёх российских и трёх американских кораблей. Однако затем программу продлили до 2025 года включительно. В НАСА заявляли, что хотели бы, чтобы соглашение действовало до окончания сроков работы МКС (РФ продлила работу своего сегмента до 2028 года, иностранные партнёры – до 2030-го). Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура в 19.23 мск в среду. Чуть меньше чем через десять минут она вывела корабль "Союз МС-26" на околоземную орбиту. На нём на Международную космическую станцию летят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит.

https://ria.ru/20240911/mks-1972168233.html

https://ria.ru/20240906/orbita-1970984640.html

https://ria.ru/20240816/osvoenie-1966637511.html

россия

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, байконур (город), юрий борисов (роскосмос), алексей овчинин, иван вагнер, наса, роскосмос