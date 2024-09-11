https://ria.ru/20240911/reyting-1972146692.html

Опубликован рейтинг мобильных приложений банков для малого и микробизнеса

Опубликован рейтинг мобильных приложений банков для малого и микробизнеса - РИА Новости, 11.09.2024

Опубликован рейтинг мобильных приложений банков для малого и микробизнеса

ПСБ занял первое место в рейтинге мобильных банков для малого и микробизнеса Business Mobile Banking Rank 2024, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:43

2024-09-11T17:43

2024-09-11T17:43

банки

псб (банк псб)

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ПСБ занял первое место в рейтинге мобильных банков для малого и микробизнеса Business Mobile Banking Rank 2024, сообщает пресс-служба банка. Согласно исследованию, второе место занял Альфа-банк, третье – "Точка", четвертое – Делобанк, пятое – Т-Банк. Так, ПСБ стал лидером в шести блоках: "Мобильный банк как платформа", "РКО", "Корпоративные карты", "Прием платежей", "Привлечение средств", "Депозиты". Альфа-Банк лидирует в четырех блоках: "Сотрудники", "Документооборот", "Бухгалтерия для ИП на УСН" и "Валютный контроль". Всего в рейтинге представлены 11 банков: вошедшие в топ рейтинга 2022 года, вошедшие в топ-5 по объему средств предприятий и один — по собственной инициативе; развивающие мобильный банк для микробизнеса или ИП без сотрудников на Android. "ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет — развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений. Мы фокусируемся на персонализации банковского обслуживания, цифровизации клиентских сценариев и предоставлении экосистемных решений для бизнеса. Признание достижений ПСБ со стороны авторитетного консалтингового агентства Markswebb отражает активную работу всей нашей команды по внедрению наиболее современных и востребованных клиентами продуктов и услуг", — приводит пресс-служба слова вице-президента — директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.

https://ria.ru/20240815/psb-1966387089.html

https://ria.ru/20240802/bankomaty-1963683563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, псб (банк псб), россия