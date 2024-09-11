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Опубликован рейтинг мобильных приложений банков для малого и микробизнеса
Опубликован рейтинг мобильных приложений банков для малого и микробизнеса - РИА Новости, 11.09.2024
Опубликован рейтинг мобильных приложений банков для малого и микробизнеса
ПСБ занял первое место в рейтинге мобильных банков для малого и микробизнеса Business Mobile Banking Rank 2024, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:43
2024-09-11T17:43
2024-09-11T17:43
банки
псб (банк псб)
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ПСБ занял первое место в рейтинге мобильных банков для малого и микробизнеса Business Mobile Banking Rank 2024, сообщает пресс-служба банка. Согласно исследованию, второе место занял Альфа-банк, третье – "Точка", четвертое – Делобанк, пятое – Т-Банк. Так, ПСБ стал лидером в шести блоках: "Мобильный банк как платформа", "РКО", "Корпоративные карты", "Прием платежей", "Привлечение средств", "Депозиты". Альфа-Банк лидирует в четырех блоках: "Сотрудники", "Документооборот", "Бухгалтерия для ИП на УСН" и "Валютный контроль". Всего в рейтинге представлены 11 банков: вошедшие в топ рейтинга 2022 года, вошедшие в топ-5 по объему средств предприятий и один — по собственной инициативе; развивающие мобильный банк для микробизнеса или ИП без сотрудников на Android. "ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет — развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений. Мы фокусируемся на персонализации банковского обслуживания, цифровизации клиентских сценариев и предоставлении экосистемных решений для бизнеса. Признание достижений ПСБ со стороны авторитетного консалтингового агентства Markswebb отражает активную работу всей нашей команды по внедрению наиболее современных и востребованных клиентами продуктов и услуг", — приводит пресс-служба слова вице-президента — директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.
https://ria.ru/20240815/psb-1966387089.html
https://ria.ru/20240802/bankomaty-1963683563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, псб (банк псб), россия
Банки, ПСБ (Банк ПСБ), Россия
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ПСБ занял первое место в рейтинге мобильных банков для малого и микробизнеса Business Mobile Banking Rank 2024, сообщает пресс-служба банка.
Согласно исследованию
, второе место занял Альфа-банк, третье – "Точка", четвертое – Делобанк, пятое – Т-Банк.
Так, ПСБ стал лидером в шести блоках: "Мобильный банк как платформа", "РКО", "Корпоративные карты", "Прием платежей", "Привлечение средств", "Депозиты". Альфа-Банк лидирует в четырех блоках: "Сотрудники", "Документооборот", "Бухгалтерия для ИП на УСН" и "Валютный контроль".
Всего в рейтинге представлены 11 банков: вошедшие в топ рейтинга 2022 года, вошедшие в топ-5 по объему средств предприятий и один — по собственной инициативе; развивающие мобильный банк для микробизнеса или ИП без сотрудников на Android.
"ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет — развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений. Мы фокусируемся на персонализации банковского обслуживания, цифровизации клиентских сценариев и предоставлении экосистемных решений для бизнеса. Признание достижений ПСБ со стороны авторитетного консалтингового агентства Markswebb отражает активную работу всей нашей команды по внедрению наиболее современных и востребованных клиентами продуктов и услуг", — приводит пресс-служба слова вице-президента — директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.