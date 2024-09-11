https://ria.ru/20240911/rets-1971999338.html

Аналитики РЭЦ проведут для экспортеров вебинар по бизнес-моделированию

Аналитики РЭЦ проведут для экспортеров вебинар по бизнес-моделированию - РИА Новости, 11.09.2024

Аналитики РЭЦ проведут для экспортеров вебинар по бизнес-моделированию

Аналитики Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут для экспортеров вебинар по бизнес-моделированию, сообщает центр. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:08

2024-09-11T10:08

2024-09-11T10:08

экономика

россия

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Аналитики Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут для экспортеров вебинар по бизнес-моделированию, сообщает центр."Оценка финансовой эффективности - это ключевая задача для любого бизнесмена. Однако оценить эффективность и сроки окупаемости в экспорте - далеко не простая задача. Как это правильно сделать, расскажут аналитики РЭЦ на бесплатном вебинаре для экспортеров 18 сентября в 10.30 (мск). Не забудьте зарегистрироваться на сайте РЭЦ. Участие бесплатно", - говорится в сообщении.Слова "бизнес-моделирование" и "финансовая модель" часто воспринимаются как нечто сложное, понятное только специалистам из области финансов. Однако любой бизнес всегда ориентируется на возможность получения прибыли. Уметь ее прогнозировать в современных условиях становится важно для любой компании. При этом оценить финансовую результативность экспорта сложно - экспортеры-практики не привыкли оперировать финансовыми моделями, а финансисты в свою очередь не понимают специфики экспортной деятельности.Как правильно построить бизнес-модель, а затем на ее основе финансовую модель, расскажут директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег и руководитель проекта по развитию экспортных аналитических систем РЭЦ Георгий Семенов.Вебинар поможет экспортерам разобраться в вопросах: что такое бизнес-модель и почему она определяет содержание финансовой модели, как заранее оценить возможный объем реализации продукции на целевом рынке и определить оптимальный ценовой диапазон для продаж. Кроме того, участникам расскажут, как учесть все необходимые расходы при планировании, как расходы и возможные доходы переложить в модель и как использовать получившуюся модель для управления бизнесом.Кстати, и в области финансового моделирования РЭЦ может прийти бизнесу на помощь. На вебинаре будет представлен новый продукт - "Инвестиционная оценка экспортного проекта". Этот продукт позволит адекватно рассчитать необходимый бюджет для начала поставок, сформулировать ценовое предложение и определить точку безубыточности, а также сроки окупаемости экспортного проекта.

https://ria.ru/20240910/rets-1971793694.html

https://ria.ru/20240906/obuchenie-1971136416.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, экспорт, российский экспортный центр (рэц)