https://ria.ru/20240911/rekord-1972168794.html
Установлен новый рекорд по количеству человек в космосе
Установлен новый рекорд по количеству человек в космосе - РИА Новости, 11.09.2024
Установлен новый рекорд по количеству человек в космосе
Человечество обновило рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите планеты землян, в данный момент их 19 человек, сообщил РИА Новости историк... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:42
2024-09-11T19:42
2024-09-11T19:42
космос - риа наука
александр железняков
алексей овчинин
иван вагнер
spacex
наса
байконур (космодром)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Человечество обновило рекорд по количеству одновременно находящихся на орбите планеты землян, в данный момент их 19 человек, сообщил РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. "После выхода на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26" количество землян на орбите составило 19 человек. Это новый рекорд", - сказал Железняков. Корабль "Союз МС-26" стартовал с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" в 19.23 мск и в 19.32 вышел на орбиту. У него на борту российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Накануне на орбиту стартовал американский корабль Crew Dragon с космическими туристами миссии Polaris Dawn - бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Стотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон. Кроме того, на китайской орбитальной станции "Тяньгун" сейчас работают космонавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. На МКС прибытия "Союза МС-26" ждут россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, а также американцы Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Предыдущий рекорд был установлен в мае 2023 года, тогда на орбите одновременно оказались 17 человек.
https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html
https://ria.ru/20240910/ovchinin-1971888338.html
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космос - риа наука, александр железняков, алексей овчинин, иван вагнер, spacex, наса, байконур (космодром)
Космос - РИА Наука, Александр Железняков, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, SpaceX, НАСА, Байконур (космодром)
Установлен новый рекорд по количеству человек в космосе
Человечество обновило рекорд по числу одновременно находящихся на орбите землян