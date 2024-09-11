https://ria.ru/20240911/ranenye-1971966102.html

Военный рассказал, как ВСУ бросают своих раненых в Курской области

Военный рассказал, как ВСУ бросают своих раненых в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024

Военный рассказал, как ВСУ бросают своих раненых в Курской области

Украинские боевики в Курской области бросают своих тяжелораненых, рассказал РИА Новости командир одного из российских силовых подразделений, предоставив... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T04:08

2024-09-11T04:08

2024-09-11T10:56

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

курская область

брянская область

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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские боевики в Курской области бросают своих тяжелораненых, рассказал РИА Новости командир одного из российских силовых подразделений, предоставив соответствующее видео. "В ходе выполнения боевой задачи в одном из частных домов нами был найден тяжелораненый противник. Его просто бросили свои. Обкололи его обезболивающими и ушли. Насколько известно нам, это не первый случай", - рассказал командир подразделения. На кадрах, предоставленных в распоряжение РИА Новости, виден лежащий на полу на матрасе раненый боец ВСУ с перевязанной головой и подсоединенной к вене трубкой от емкости с прозрачной жидкостью, рядом разбросаны шприцы и ампулы. "Отбили опорник, что теперь с этим бедолагой делать – они даже своих не могут забрать нормально", - комментирует на видео российский боец, находящийся на месте событий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240911/chvk-1971961770.html

https://ria.ru/20240910/kursk-1971924711.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВСУ в Курской области бросают своих тяжелораненых ВСУ в Курской области бросают своих тяжелораненых, рассказал РИА Новости командир одного из российских силовых подразделений. На кадрах, предоставленных им агентству, виден лежащий на матрасе боевик с перевязанной головой, рядом разбросаны шприцы и ампулы. 2024-09-11T04:08 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область