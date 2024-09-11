https://ria.ru/20240911/raketa-1972167320.html

Ракета с российскими и американским космонавтами стартовала с Байконура

Ракета с российскими и американским космонавтами стартовала с Байконура - РИА Новости, 11.09.2024

Ракета с российскими и американским космонавтами стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с кораблём "Союз МС-26", который доставит двух россиян и американца на Международную космическую станцию... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:31

2024-09-11T19:31

2024-09-11T19:31

космос - риа наука

алексей овчинин

байконур (космодром)

россия

наса

роскосмос

иван вагнер

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 11 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с кораблём "Союз МС-26", который доставит двух россиян и американца на Международную космическую станцию (МКС), передаёт корреспондент РИА Новости. В экипаже корабля российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Чуть менее чем через девять минут после старта ракета выведет "Союз МС-26" на околоземную орбиту, и он начнёт самостоятельный полёт к МКС. В качестве индикатора невесомости, который возвестит о том, что работа ракеты завершена, экипаж выбрал плюшевую игрушку собаки породы корги. Схема полёта в этот раз выбрана сверхкороткая двухвитковая, стыковка к модулю "Рассвет" российского сегмента станции ожидается в 22.33 мск. Планируется, что продолжительность миссии составит 202 суток. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. Кроме того, в декабре у них запланирован выход в открытый космос. На МКС сейчас находятся российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Алесандр Гребёнкин, а также американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Кононенко, Чуб и Дайсон вернутся на Землю на корабле "Союз МС-25" после непродолжительной пересменки с экипажем "Союза МС-26". Их приземление планируется 23 сентября.

https://ria.ru/20240910/kosmonavt-1971896918.html

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космос - риа наука, алексей овчинин, байконур (космодром), россия, наса, роскосмос, иван вагнер