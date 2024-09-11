https://ria.ru/20240911/raketa-1972095114.html
Ракету-носитель корабля для доставки экипажа на МКС допустили к старту
Ракету-носитель корабля для доставки экипажа на МКС допустили к старту - РИА Новости, 11.09.2024
Ракету-носитель корабля для доставки экипажа на МКС допустили к старту
Госкомиссия на космодроме Байконур допустила ракету "Союз-2.1а" к заправке и разрешила её пуск с кораблём "Союз МС-26", сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:33
2024-09-11T14:33
2024-09-11T14:33
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 11 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила ракету "Союз-2.1а" к заправке и разрешила её пуск с кораблём "Союз МС-26", сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" и её пуск 11 сентября в 19.23 мск", - сказал он. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит. Полёт "Союза МС-26" пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт чуть более трёх часов. Стыковка запланирована в 22.33 мск. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток. Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. В декабре у них запланирован выход в открытый космос.
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космос - риа наука, байконур (город), алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос, наса, россия
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос, НАСА, Россия
Ракету-носитель корабля для доставки экипажа на МКС допустили к старту
Комиссия на Байконуре разрешила пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26"
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 11 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила ракету "Союз-2.1а" к заправке и разрешила её пуск с кораблём "Союз МС-26", сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
"Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-26" и её пуск 11 сентября в 19.23 мск", - сказал он.
В основной экипаж корабля входят российские космонавты Алексей Овчинин
и Иван Вагнер
, а также астронавт НАСА
Дональд Петтит.
Полёт "Союза МС-26" пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт чуть более трёх часов. Стыковка запланирована в 22.33 мск. Общая продолжительность миссии на МКС должна составить 202 суток.
Российским космонавтам за время полёта предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции. В декабре у них запланирован выход в открытый космос.