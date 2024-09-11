https://ria.ru/20240911/rabotodateli-1972098413.html

Более половины работодателей идут на контакт с трудовой инспекцией

Более половины работодателей идут на контакт с трудовой инспекцией - РИА Новости, 11.09.2024

Более половины работодателей идут на контакт с трудовой инспекцией

Более 50% работодателей идут на контакт с трудовой инспекцией в случае возникновения конфликтов на предприятии, заявил руководитель Роструда Михаил Иванков. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:47

2024-09-11T14:47

2024-09-11T14:47

общество

россия

михаил иванков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

брикс

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СИРИУС, 11 сен - РИА Новости. Более 50% работодателей идут на контакт с трудовой инспекцией в случае возникновения конфликтов на предприятии, заявил руководитель Роструда Михаил Иванков. Всероссийская неделя охраны труда, в рамках которой эксперты и политики обсуждают кадровые вопросы, проходит на федеральной территории Сириус с 10 по 13 сентября. "Уже сейчас мы видим, что более 50% работодателей идут на контакт с инспекцией труда и с помощью инспектора труда разрешают имеющуюся проблему. Или же, если проблема заключается в неправильном понимании работником своих прав и конкретной ситуации, совместно снимают напряжение работника. Оказалась (подобная мера - ред.) действительно очень действенным инструментом, намного более эффективным, чем когда мы просто могли идти на проверки по любому обращению", - сказал Иванков на открытом совещании Роструда с Государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации в Сириусе. В случае, когда конфликт не разрешен, трудовая инспекция прибегает к помощи компетентных служб, в том числе надзорных, добавил он. По словам руководителя Ростурда, подобные меры демонстрируют эффективность, когда речь идет о предотвращении возникновения конфликтов. Говоря о динамике обращений и жалоб работников в связи с невыплатой им заработной платы, несчастными случаями или иными спорными ситуациями, Иванков отметил, что фиксируется их снижение более чем на 40%. По его словам, в случае возникновения споров на предприятии существует несколько методов их разрешения, в том числе таргетированные подходы и профилактические работы по предотвращению конфликтов, применимые к конкретной ситуации. IX Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной террарии "Сириус" с 10 по 13 сентября при участии министерства труда и социальной защиты РФ и фонда Росконгресс. В этом году в форуме участвуют почти 8 тысяч участников, 25 стран, из которых четыре входят в БРИКС, а также 1,5 тысячи компаний. Деловая программа предполагает более 150 мероприятий.

https://ria.ru/20230201/rostrud-1848890504.html

https://ria.ru/20240817/rostrud-1966713292.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), брикс