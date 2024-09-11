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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 11.09.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:59
2024-09-11T20:59
2024-09-11T21:50
безопасность
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России."Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской области