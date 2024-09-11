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Путин поручил подумать над созданием сырьевых альянсов - РИА Новости, 11.09.2024
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17:18 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/putin-1972139081.html
Путин поручил подумать над созданием сырьевых альянсов
Путин поручил подумать над созданием сырьевых альянсов - РИА Новости, 11.09.2024
Путин поручил подумать над созданием сырьевых альянсов
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду поручил подумать над идеей создания сырьевых альянсов для регулирования мировых рынков... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:18
2024-09-11T17:18
экономика
россия
калининградская область
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду поручил подумать над идеей создания сырьевых альянсов для регулирования мировых рынков ископаемых. Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области. В ходе совещания глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота и в целом есть потенциал для создания сырьевых альянсов, которые могут дать исключительные возможности для регулирования мировых рынков. "Я очень прошу и вас, и руководство правительства подумать о том, что мною было сказано и о том, что сейчас Александр Александрович подтвердил. Не спеша, спокойно, надо подумать, пообсуждаем", - сказал Путин.
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экономика, россия, калининградская область, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Экономика, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Путин поручил подумать над созданием сырьевых альянсов

Путин поручил подумать над идеей создания сырьевых альянсов на рынках ископаемых

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду поручил подумать над идеей создания сырьевых альянсов для регулирования мировых рынков ископаемых.
Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области. В ходе совещания глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия контролирует 55% мировых запасов алмазов, 46% палладия, 23% золота и в целом есть потенциал для создания сырьевых альянсов, которые могут дать исключительные возможности для регулирования мировых рынков.
"Я очень прошу и вас, и руководство правительства подумать о том, что мною было сказано и о том, что сейчас Александр Александрович подтвердил. Не спеша, спокойно, надо подумать, пообсуждаем", - сказал Путин.
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ЭкономикаРоссияКалининградская областьВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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