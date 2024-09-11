https://ria.ru/20240911/putin-1972137976.html

Путин поручил доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья

Путин поручил доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья - РИА Новости, 11.09.2024

Путин поручил доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья

Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину отдельно доложить о предложениях по ограничениям на экспорт некоторых видов сырья. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:13

2024-09-11T17:13

2024-09-11T17:13

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину отдельно доложить о предложениях по ограничениям на экспорт некоторых видов сырья. "Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья: по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях?", - сказал Путин на совещании с правительством. Путин добавил, что ответные ограничительные меры не должны навредить экономике России. "Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать. Я не говорю завтра же это сделать, но подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других... Потом, пожалуйста, отдельно доложите", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240911/rossiya-1972133380.html

https://ria.ru/20240421/metally-1941128085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин