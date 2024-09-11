https://ria.ru/20240911/putin-1972137976.html
Путин поручил доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья
Путин поручил доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья - РИА Новости, 11.09.2024
Путин поручил доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья
Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину отдельно доложить о предложениях по ограничениям на экспорт некоторых видов сырья. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:13
2024-09-11T17:13
2024-09-11T17:13
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину отдельно доложить о предложениях по ограничениям на экспорт некоторых видов сырья. "Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья: по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях?", - сказал Путин на совещании с правительством. Путин добавил, что ответные ограничительные меры не должны навредить экономике России. "Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать. Я не говорю завтра же это сделать, но подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других... Потом, пожалуйста, отдельно доложите", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240911/rossiya-1972133380.html
https://ria.ru/20240421/metally-1941128085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил доложить об ограничениях на экспорт некоторых видов сырья
Путин поручил Мишустину доложить об ограничениях на экспорт ряда видов сырья
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину отдельно доложить о предложениях по ограничениям на экспорт некоторых видов сырья.
"Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья: по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях?", - сказал Путин на совещании с правительством.
Путин добавил, что ответные ограничительные меры не должны навредить экономике России.
"Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать. Я не говорю завтра же это сделать, но подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других... Потом, пожалуйста, отдельно доложите", - сказал глава государства.