https://ria.ru/20240911/putin-1972135286.html

Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки

Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки - РИА Новости, 11.09.2024

Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил главу Минприроды Александра Козлова доложить о ситуации в сфере геологоразведки в РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:07

2024-09-11T17:07

2024-09-11T17:07

политика

россия

калининградская область

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил главу Минприроды Александра Козлова доложить о ситуации в сфере геологоразведки в РФ. Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области. "Александр Александрович, а как у нас в целом по геологии сейчас ситуация, по геологоразведке? ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240722/mestorozhdeniya-1961126399.html

россия

калининградская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

политика, россия, калининградская область, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)