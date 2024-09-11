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Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки - РИА Новости, 11.09.2024
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17:07 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/putin-1972135286.html
Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки
Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки - РИА Новости, 11.09.2024
Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил главу Минприроды Александра Козлова доложить о ситуации в сфере геологоразведки в РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:07
2024-09-11T17:07
политика
россия
калининградская область
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил главу Минприроды Александра Козлова доложить о ситуации в сфере геологоразведки в РФ. Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области. "Александр Александрович, а как у нас в целом по геологии сейчас ситуация, по геологоразведке? ", - сказал Путин.
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россия
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политика, россия, калининградская область, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки

Путин попросил главу Минприроды Козлова доложить о ситуации в геологоразведке

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил главу Минприроды Александра Козлова доложить о ситуации в сфере геологоразведки в РФ.
Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области.
"Александр Александрович, а как у нас в целом по геологии сейчас ситуация, по геологоразведке? ", - сказал Путин.
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ПолитикаРоссияКалининградская областьВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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