https://ria.ru/20240911/putin-1972135286.html
Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки
Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки - РИА Новости, 11.09.2024
Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил главу Минприроды Александра Козлова доложить о ситуации в сфере геологоразведки в РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:07
2024-09-11T17:07
2024-09-11T17:07
политика
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александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил главу Минприроды Александра Козлова доложить о ситуации в сфере геологоразведки в РФ. Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области. "Александр Александрович, а как у нас в целом по геологии сейчас ситуация, по геологоразведке? ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240722/mestorozhdeniya-1961126399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, калининградская область, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин попросил главу Минприроды доложить о ситуации в сфере геологоразведки
Путин попросил главу Минприроды Козлова доложить о ситуации в геологоразведке