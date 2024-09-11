https://ria.ru/20240911/putin-1972133765.html
Российский бизнес действует эффективнее иностранных компаний, заявил Путин
Российский бизнес действует эффективнее иностранных компаний, заявил Путин - РИА Новости, 11.09.2024
Российский бизнес действует эффективнее иностранных компаний, заявил Путин
Бизнес РФ подхватывает направления работы и действует подчас эффективнее иностранных компаний на российском рынке, замещая зарубежную продукцию, заявил... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:01
2024-09-11T17:01
2024-09-11T17:01
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бизнес РФ подхватывает направления работы и действует подчас эффективнее иностранных компаний на российском рынке, замещая зарубежную продукцию, заявил президент России Владимир Путин. "На ограничение ввоза промышленной продукции наш бизнес подхватывает определенные направления работы и действует подчас даже более эффективно, чем наши партнеры, которые просто поставляли относительно дешевые товары на наш рынок промышленной продукции", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20240622/moloko-1954049480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Российский бизнес действует эффективнее иностранных компаний, заявил Путин
Путин: бизнес действует эффективнее иностранных компаний на российском рынке