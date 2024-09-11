https://ria.ru/20240911/putin-1972133765.html

Российский бизнес действует эффективнее иностранных компаний, заявил Путин

Российский бизнес действует эффективнее иностранных компаний, заявил Путин - РИА Новости, 11.09.2024

Российский бизнес действует эффективнее иностранных компаний, заявил Путин

Бизнес РФ подхватывает направления работы и действует подчас эффективнее иностранных компаний на российском рынке, замещая зарубежную продукцию, заявил... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:01

2024-09-11T17:01

2024-09-11T17:01

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бизнес РФ подхватывает направления работы и действует подчас эффективнее иностранных компаний на российском рынке, замещая зарубежную продукцию, заявил президент России Владимир Путин. "На ограничение ввоза промышленной продукции наш бизнес подхватывает определенные направления работы и действует подчас даже более эффективно, чем наши партнеры, которые просто поставляли относительно дешевые товары на наш рынок промышленной продукции", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи.

https://ria.ru/20240622/moloko-1954049480.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин