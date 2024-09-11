https://ria.ru/20240911/putin-1972124650.html
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе - РИА Новости, 11.09.2024
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал хорошими результаты в агропромышленном комплексе (АПК) России, если действующие... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:38
2024-09-11T16:38
2024-09-11T16:50
россия
экономика
владимир путин
оксана лут
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал хорошими результаты в агропромышленном комплексе (АПК) России, если действующие прогнозы по сбору урожая сбудутся.Министр сельского хозяйства России Оксана Лут доложила президенту, что в настоящий момент прогноз по сбору урожая в 2024 году составляет 132 миллиона тонн."В целом, если будет по прогнозу, результат хороший", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240911/selkhozproduktsiya-1972127038.html
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россия, экономика, владимир путин, оксана лут
Россия, Экономика, Владимир Путин, Оксана Лут
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе
Путин: результаты в АПК будут хорошие, если прогнозы по сбору урожая сбудутся