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Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе - РИА Новости, 11.09.2024
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16:38 11.09.2024 (обновлено: 16:50 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/putin-1972124650.html
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе - РИА Новости, 11.09.2024
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал хорошими результаты в агропромышленном комплексе (АПК) России, если действующие... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:38
2024-09-11T16:50
россия
экономика
владимир путин
оксана лут
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал хорошими результаты в агропромышленном комплексе (АПК) России, если действующие прогнозы по сбору урожая сбудутся.Министр сельского хозяйства России Оксана Лут доложила президенту, что в настоящий момент прогноз по сбору урожая в 2024 году составляет 132 миллиона тонн."В целом, если будет по прогнозу, результат хороший", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240911/selkhozproduktsiya-1972127038.html
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россия, экономика, владимир путин, оксана лут
Россия, Экономика, Владимир Путин, Оксана Лут
Путин оценил показатели в аграрно-промышленном комплексе

Путин: результаты в АПК будут хорошие, если прогнозы по сбору урожая сбудутся

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал хорошими результаты в агропромышленном комплексе (АПК) России, если действующие прогнозы по сбору урожая сбудутся.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут доложила президенту, что в настоящий момент прогноз по сбору урожая в 2024 году составляет 132 миллиона тонн.
"В целом, если будет по прогнозу, результат хороший", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Ограничения на ввоз сельхозпродукции помогли развитию отрасли, заявил Путин
Вчера, 16:46
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинОксана Лут
 
 
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