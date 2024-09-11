https://ria.ru/20240911/prosveschenie-1972039142.html
В России представили первое учебное пособие по беспилотникам
В России представили первое учебное пособие по беспилотникам - РИА Новости, 11.09.2024
В России представили первое учебное пособие по беспилотникам
В России представили первое учебное пособие по беспилотным авиационным системам (БАС) для школьников, созданное к началу учебного года компанией "Геоскан" и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:54
2024-09-11T11:54
2024-09-11T11:55
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В России представили первое учебное пособие по беспилотным авиационным системам (БАС) для школьников, созданное к началу учебного года компанией "Геоскан" и издательством "Просвещение", сообщили в пресс-службе издательства. "К началу учебного года ГК "Геоскан" и АО"Издательство "Просвещение" выпустили учебное пособие "Беспилотные летательные аппараты", предназначенное для глубокого изучения данной темы в инвариантном модуле "Робототехника" предмета "Труд (технология)" в 8-9 класса", - говорится в сообщении. Уточняется, что это первое учебное издание по беспилотным технологиям, созданное для реализации федерального проекта "Кадры для БАС" с участием индустриального партера. Пособие состоит из шести глав: общее введение в беспилотную авиацию, классификация и устройство беспилотников, электронный компонент беспилотных воздушных судов, основы ручного пилотирования, программирование автономных полетов, тренды и профессии в мире беспилотников. Издание содержит актуальную информацию о сфере применения БАС, а также задания, которые помогут учащимся применять полученные знания на практике. Материал рассчитан на 34 часа. "Пособие будет интересно не только учителям труда (технологии), но и преподавателям смежных дисциплин, таких как информатика, физика, основы безопасности и защиты Родины и других. Изучение темы беспилотников может быть гораздо шире урочной деятельности", - сказал автор издания, руководитель отдела образовательных проектов ГК "Геоскан" Михаил Луцкий. Он отметил, что учебник написан простым языком для читателей с разным уровнем подготовки. Обязательный предмет "Труд (технология)" введен с 1 сентября 2024 года. Федеральная программа предмета имеет модульную структуру: пять обязательных для освоения модулей и вариативные модули по выбору образовательной организации. При этом обязательный модуль "Робототехника" дополнен изучением тем, связанных с БАС: их конструированием, программированием и пилотированием беспилотных воздушных судов. -0-
https://ria.ru/20240719/professii-1960721000.html
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общество, россия, просвещение
Общество, Россия, Просвещение
В России представили первое учебное пособие по беспилотникам
В России к началу учебного года представили первое учебное пособие по БАС
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В России представили первое учебное пособие по беспилотным авиационным системам (БАС) для школьников, созданное к началу учебного года компанией "Геоскан" и издательством "Просвещение", сообщили в пресс-службе издательства.
"К началу учебного года ГК "Геоскан" и АО"Издательство "Просвещение" выпустили учебное пособие "Беспилотные летательные аппараты", предназначенное для глубокого изучения данной темы в инвариантном модуле "Робототехника" предмета "Труд (технология)" в 8-9 класса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это первое учебное издание по беспилотным технологиям, созданное для реализации федерального проекта "Кадры для БАС" с участием индустриального партера.
Пособие состоит из шести глав: общее введение в беспилотную авиацию, классификация и устройство беспилотников, электронный компонент беспилотных воздушных судов, основы ручного пилотирования, программирование автономных полетов, тренды и профессии в мире беспилотников.
Издание содержит актуальную информацию о сфере применения БАС, а также задания, которые помогут учащимся применять полученные знания на практике. Материал рассчитан на 34 часа.
"Пособие будет интересно не только учителям труда (технологии), но и преподавателям смежных дисциплин, таких как информатика, физика, основы безопасности и защиты Родины и других. Изучение темы беспилотников может быть гораздо шире урочной деятельности", - сказал автор издания, руководитель отдела образовательных проектов ГК "Геоскан" Михаил Луцкий.
Он отметил, что учебник написан простым языком для читателей с разным уровнем подготовки.
Обязательный предмет "Труд (технология)" введен с 1 сентября 2024 года. Федеральная программа предмета имеет модульную структуру: пять обязательных для освоения модулей и вариативные модули по выбору образовательной организации.
При этом обязательный модуль "Робототехника" дополнен изучением тем, связанных с БАС: их конструированием, программированием и пилотированием беспилотных воздушных судов. -0-