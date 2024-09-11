https://ria.ru/20240911/prezident-1972102493.html

Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами

Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами - РИА Новости, 11.09.2024

Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся в Ираке в рамках проведения своей первой с момента избрания зарубежной поездки, на встрече с президентом Ирака... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:11

2024-09-11T15:11

2024-09-11T15:11

в мире

иран

ирак

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958034978_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3f3cbe3fe4fad82525f98b34ca4dca7c.jpg

ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся в Ираке в рамках проведения своей первой с момента избрания зарубежной поездки, на встрече с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом призвал стереть границы между исламскими странами подобно тому, как это сделано в странах Европейского союза, сообщает официальный сайт главы исполнительной власти Ирана. "Указав на долгую историю отношений двух государств, Ирана и Ирака, президент подчеркнул необходимость создания общего для исламских стран союза. Пезешкиан призвал двигаться по направлению к стиранию границ между исламскими странами, подобно тому, как это реализовано Евросоюзом", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента. Президент Ирана также предложил создание специализированных ирано-иракских комиссий в целях развития политических, экономических, культурных и социальных связей двух стран.

https://ria.ru/20240911/iran-1972096961.html

иран

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, ирак, масуд пезешкиан