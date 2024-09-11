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Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами - РИА Новости, 11.09.2024
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15:11 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/prezident-1972102493.html
Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами
Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами - РИА Новости, 11.09.2024
Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся в Ираке в рамках проведения своей первой с момента избрания зарубежной поездки, на встрече с президентом Ирака... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:11
2024-09-11T15:11
в мире
иран
ирак
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся в Ираке в рамках проведения своей первой с момента избрания зарубежной поездки, на встрече с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом призвал стереть границы между исламскими странами подобно тому, как это сделано в странах Европейского союза, сообщает официальный сайт главы исполнительной власти Ирана. "Указав на долгую историю отношений двух государств, Ирана и Ирака, президент подчеркнул необходимость создания общего для исламских стран союза. Пезешкиан призвал двигаться по направлению к стиранию границ между исламскими странами, подобно тому, как это реализовано Евросоюзом", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента. Президент Ирана также предложил создание специализированных ирано-иракских комиссий в целях развития политических, экономических, культурных и социальных связей двух стран.
https://ria.ru/20240911/iran-1972096961.html
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в мире, иран, ирак, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Ирак, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами

Пезешкиан призвал стереть границы между исламскими странами по примеру ЕС

© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся в Ираке в рамках проведения своей первой с момента избрания зарубежной поездки, на встрече с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом призвал стереть границы между исламскими странами подобно тому, как это сделано в странах Европейского союза, сообщает официальный сайт главы исполнительной власти Ирана.
"Указав на долгую историю отношений двух государств, Ирана и Ирака, президент подчеркнул необходимость создания общего для исламских стран союза. Пезешкиан призвал двигаться по направлению к стиранию границ между исламскими странами, подобно тому, как это реализовано Евросоюзом", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента.
Президент Ирана также предложил создание специализированных ирано-иракских комиссий в целях развития политических, экономических, культурных и социальных связей двух стран.
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В миреИранИракМасуд Пезешкиан
 
 
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