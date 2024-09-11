https://ria.ru/20240911/pozhar-1971956097.html

Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировали

Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировали - РИА Новости, 11.09.2024

Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировали

Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T00:00

2024-09-11T00:00

2024-09-11T00:00

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге ликвидировано, сообщает МЧС РФ. "Пожарные ликвидировали открытое горение в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу: Южная дорога, 9. В здании размером 80 на 40 метров происходило горение на площади 200 квадратных метров. Затем площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Как уточняли в ГУМЧС по Санкт-Петербургу, горящее здание спорткомплекса не эксплуатируется и находится на ремонте.

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Петербурга Здание бывшего спорткомплекса горит в Петроградском районе Петербурга на 200 "квадратах", сообщили в МЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Как уточнили спасатели, горящее здание не эксплуатируется, его ремонтируют. 2024-09-11T00:00 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия