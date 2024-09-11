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Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировали
Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировали - РИА Новости, 11.09.2024
Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировали
Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T00:00
2024-09-11T00:00
2024-09-11T00:00
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Санкт-Петербурге ликвидировано, сообщает МЧС РФ. "Пожарные ликвидировали открытое горение в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что пожар произошел по адресу: Южная дорога, 9. В здании размером 80 на 40 метров происходило горение на площади 200 квадратных метров. Затем площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Как уточняли в ГУМЧС по Санкт-Петербургу, горящее здание спорткомплекса не эксплуатируется и находится на ремонте.
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Пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Петербурга
Здание бывшего спорткомплекса горит в Петроградском районе Петербурга на 200 "квадратах", сообщили в МЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Как уточнили спасатели, горящее здание не эксплуатируется, его ремонтируют.
2024-09-11T00:00
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санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировали
МЧС: открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировано