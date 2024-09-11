https://ria.ru/20240911/posol-1972067688.html

Вашингтон помнит о поддержке Москвы после теракта 9/11, заявила посол США

Вашингтон помнит о поддержке Москвы после теракта 9/11, заявила посол США - РИА Новости, 11.09.2024

Вашингтон помнит о поддержке Москвы после теракта 9/11, заявила посол США

Несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях между Россией и США, в Вашингтоне помнят о поддержке, оказанной США российским правительством после терактов 11... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:01

2024-09-11T13:01

2024-09-11T13:07

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях между Россией и США, в Вашингтоне помнят о поддержке, оказанной США российским правительством после терактов 11 сентября 2001 года, заявила в среду посол США в РФ Линн Трейси в Telegram-канале посольства. "Несмотря на нынешнюю напряженность в отношениях между США и Россией, мы помним о поддержке, оказанной российским правительством и народом в знак солидарности с американцами в те страшные дни", - говорится в заявлении посла. Трейси напомнила, что 11 сентября 2001 года террористы группировки "Аль-Каида"* (запрещена в РФ) убили около 3 000 человек и ранили более 6 000 в результате самого страшного нападения на США за всю историю страны. Она подчеркнула, что сотрудники посольства США в Российской Федерации, "как и все американцы, никогда не забудут тот трагический день, многочисленные жертвы и спасателей, бросившихся навстречу опасности, чтобы спасти как можно больше жизней". "Сегодня мы чтим их память и выражаем поддержку семьям и друзьям тех, кто погиб в Нью-Йорке, в Арлингтоне, штат Вирджиния, и в Шенксвилле, штат Пенсильвания", - добавила она. Боевики террористической группировки "Аль-Каида"* 11 сентября 2001 года захватили четыре самолета. Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий рухнул на здание Пентагона вблизи Вашингтона, а четвертый упал в штате Пенсильвания.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240726/ssha-1962113736.html

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в мире, сша, россия, линн трейси, аль-каида, министерство обороны сша