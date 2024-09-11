https://ria.ru/20240911/ponomarev-1972089727.html

Прокурор потребовал для Пономарева* 14 лет колонии

Прокурор потребовал для Пономарева* 14 лет колонии - РИА Новости, 11.09.2024

Прокурор потребовал для Пономарева* 14 лет колонии

Прокурор просит назначить 14 лет колонии бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:07

2024-09-11T14:07

2024-09-11T14:22

госдума рф

происшествия

илья пономарев

россия

украина

сша

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прокурор просит назначить 14 лет колонии бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда."Прошу признать Пономарева* Илью Владимировича виновным… назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель.Дело слушается заочно, рассматривать его по существу суд начал накануне.Прокурор также просит на 5 лет запретить Пономареву* администрировать сайты.Приговор будет оглашен в среду.По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России.Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240801/dron-1963445677.html

https://ria.ru/20240820/ponomarev-1967266380.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, происшествия, илья пономарев, россия, украина, сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)