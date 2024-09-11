https://ria.ru/20240911/ponomarev-1972089727.html
Прокурор потребовал для Пономарева* 14 лет колонии
Прокурор потребовал для Пономарева* 14 лет колонии - РИА Новости, 11.09.2024
Прокурор потребовал для Пономарева* 14 лет колонии
Прокурор просит назначить 14 лет колонии бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:07
2024-09-11T14:07
2024-09-11T14:22
госдума рф
происшествия
илья пономарев
россия
украина
сша
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прокурор просит назначить 14 лет колонии бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда."Прошу признать Пономарева* Илью Владимировича виновным… назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель.Дело слушается заочно, рассматривать его по существу суд начал накануне.Прокурор также просит на 5 лет запретить Пономареву* администрировать сайты.Приговор будет оглашен в среду.По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России.Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240801/dron-1963445677.html
https://ria.ru/20240820/ponomarev-1967266380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, происшествия, илья пономарев, россия, украина, сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Госдума РФ, Происшествия, Илья Пономарев, Россия, Украина, США, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Прокурор потребовал для Пономарева* 14 лет колонии
Прокурор заочно попросил 14 лет колонии для экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прокурор просит назначить 14 лет колонии бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу признать Пономарева* Илью Владимировича виновным… назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель.
Дело слушается заочно, рассматривать его по существу суд начал накануне.
Прокурор также просит на 5 лет запретить Пономареву* администрировать сайты.
Приговор будет оглашен в среду.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины
, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США
, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
Росфинмониторинг
внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента