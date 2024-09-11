Объем выделенной Хорватией Украине помощи превысил 200 миллионов евро
Премьер Пленкович: военная помощь Хорватии Украине превысила 200 миллионов евро
Флаги ЕС и Хорватии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Военная помощь Хорватии властям на Украине за последние два с лишним года превысила сумму в 200 миллионов евро, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович в ходе визита в Киев.
Пленкович в среду прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими политиками. Это уже третья поездка премьера Хорватии на Украину с начала СВО.
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"Наша дружба, партнёрство и уважение - главная причина по которой мы здесь… Это мой первый визит в третьем мандате и один из многих в последние восемь лет. Мы здесь после того, как наше правительство одобрило пакет военной помощи для вашей страны, с ним наша совокупная военная помощь превышает 200 миллионов евро за последние два года", - цитирует Хорватское радио и телевидение Пленковича.
Он уточнил что речь идёт о 11 или 12-м пакете хорватской помощи на 4 миллиона евро по обеспечению энергетической безопасности и восстановлении инфраструктуры. Приехавшие с главой правительства хорватские министры также подписали два соглашения о сотрудничестве с украинской стороной в науке, технологиях и правосудии.
Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге в конце августа передал властям в Киеве ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4 хорватского производства.
Глава МО заявил, что Загреб работает с Киевом в вопросе разминирования на двустороннем и международном уровнях, и "старается оказать столько помощи, сколько сможет". По его словам, Украина всегда будет иметь союзника в лице Хорватии.
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В ходе передачи компания DOK-ING указала в информационном ролике, что с начала СВО уже передала Украине 42 роботизированных системы разминирования для ВСУ, государственных и международных структур, которые очистили 12 миллионов квадратных метров территории и обезвредили более 5,6 тысяч мин. Хорватская компания также подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории.
Анушич сообщил на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, что официальный Загреб в 2024 году выделяет Киеву военной помощи на 66,6 миллиона евро и продолжит увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО.
Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву.
Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине.
Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.
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