https://ria.ru/20240911/pomosch-1972178023.html

Объем выделенной Хорватией Украине помощи превысил 200 миллионов евро

Объем выделенной Хорватией Украине помощи превысил 200 миллионов евро - РИА Новости, 11.09.2024

Объем выделенной Хорватией Украине помощи превысил 200 миллионов евро

Военная помощь Хорватии властям на Украине за последние два с лишним года превысила сумму в 200 миллионов евро, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:07

2024-09-11T21:07

2024-09-11T21:07

специальная военная операция на украине

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киев

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андрей пленкович

владимир зеленский

энтони блинкен

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БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Военная помощь Хорватии властям на Украине за последние два с лишним года превысила сумму в 200 миллионов евро, заявил хорватский премьер Андрей Пленкович в ходе визита в Киев. Пленкович в среду прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими политиками. Это уже третья поездка премьера Хорватии на Украину с начала СВО. "Наша дружба, партнёрство и уважение - главная причина по которой мы здесь… Это мой первый визит в третьем мандате и один из многих в последние восемь лет. Мы здесь после того, как наше правительство одобрило пакет военной помощи для вашей страны, с ним наша совокупная военная помощь превышает 200 миллионов евро за последние два года", - цитирует Хорватское радио и телевидение Пленковича. Он уточнил что речь идёт о 11 или 12-м пакете хорватской помощи на 4 миллиона евро по обеспечению энергетической безопасности и восстановлении инфраструктуры. Приехавшие с главой правительства хорватские министры также подписали два соглашения о сотрудничестве с украинской стороной в науке, технологиях и правосудии. Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге в конце августа передал властям в Киеве ключи от роботизированной системы DOK-ING MV-4 хорватского производства. Глава МО заявил, что Загреб работает с Киевом в вопросе разминирования на двустороннем и международном уровнях, и "старается оказать столько помощи, сколько сможет". По его словам, Украина всегда будет иметь союзника в лице Хорватии. В ходе передачи компания DOK-ING указала в информационном ролике, что с начала СВО уже передала Украине 42 роботизированных системы разминирования для ВСУ, государственных и международных структур, которые очистили 12 миллионов квадратных метров территории и обезвредили более 5,6 тысяч мин. Хорватская компания также подготовила 150 специалистов по разминированию украинской территории. Анушич сообщил на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне, что официальный Загреб в 2024 году выделяет Киеву военной помощи на 66,6 миллиона евро и продолжит увеличивать военный бюджет страны до 2% ВВП в рамках обязательств перед НАТО. Правительство Хорватии, сформированное по итогам прошедших парламентских выборов во главе с премьером и лидером правящей партии HDZ Андреем Пленковичем 20 мая вступило в должность. Первым международным контактом стал телефонный разговор Пленковича с Владимиром Зеленским о продолжении всесторонней хорватской помощи и поддержки Киеву. Официальный Загреб после начала СВО стал главным помощником Киева в регионе Западных Балкан, неоднократно оказывал военную, финансовую и гуманитарную помощь по нескольку миллионов евро, развернул госпрограмму по приему и трудоустройству украинских беженцев, проводил заседание "Крымской платформы", донаторские конференции и конференции по разминированию на Украине. Премьер Пленкович посещал Киев, его правительство поддержало все санкции Запада в отношении России, перекрыло доставку российского сырья по нефтепроводу JANAF с острова Крк на Адриатике на переработку в Сербию и выслало по максимуму дипломатический состав посольства РФ. Хорватские наемники воюют и по данным МО РФ гибнут в рядах различных украинских формирований.

https://ria.ru/20240831/horvatija-1969736046.html

https://ria.ru/20240828/khorvatiya-1969082277.html

https://ria.ru/20240909/pomosch-1971665397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, хорватия, украина, андрей пленкович, владимир зеленский, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины