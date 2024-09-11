https://ria.ru/20240911/polsha-1972021404.html

В Польше вооруженный украинец открыл огонь по правоохранителям, пишут СМИ

В Польше вооруженный украинец открыл огонь по правоохранителям, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024

В Польше вооруженный украинец открыл огонь по правоохранителям, пишут СМИ

Вооруженный украинец забаррикадировался в квартире в варшавском районе Беляны и начал стрелять по приехавшей полиции, сообщил польский портал DoRzeczy. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:13

2024-09-11T11:13

2024-09-11T13:23

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ВАРШАВА, 11 сен — РИА Новости. Вооруженный украинец забаррикадировался в квартире в варшавском районе Беляны и начал стрелять по приехавшей полиции, сообщил польский портал DoRzeczy. "Сотрудники полиции прибыли на улицу Кохановского после получения сообщения об агрессивном мужчине, у которого был предмет, напоминающий оружие. Как позже выяснилось, это было пневматическое оружие, из которого он целился в проходящих мимо людей. Мужчина также был вооружен ножом", — говорится в публикации. Район быстро оцепили, жителей попросили зайти в дома. Злоумышленник вышел на балкон и начал разбрасывать горящую одежду на другие балконы, выкрикивая что-то на иностранном языке. Позднее стало известно, что нарушитель порядка — гражданин Украины. Когда полицейские попытались поговорить с мужчиной с соседнего балкона, он, по информации портала, выстрелил в них. Тогда к операции привлекли контртеррористическую группу. Она проникла в квартиру через балкон и задержала подозреваемого. В инциденте никто не пострадал. Самого гражданина Украины доставили в больницу. Пожарные потушили огонь, вспыхнувший в одной из соседних квартир.

https://ria.ru/20240817/protest-1966807207.html

https://ria.ru/20240822/polsha-1967698719.html

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в мире, жилье, украина