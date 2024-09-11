https://ria.ru/20240911/politsiya-1972189170.html

Полиция разогнала акцию протеста в Буэнос-Айресе

Полиция разогнала акцию протеста в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 11.09.2024

Полиция разогнала акцию протеста в Буэнос-Айресе

Полиция разогнала акцию протеста в центре Буэнос-Айреса, применив спецсредства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:28

2024-09-11T23:28

2024-09-11T23:29

в мире

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен - РИА Новости. Полиция разогнала акцию протеста в центре Буэнос-Айреса, применив спецсредства, передает корреспондент РИА Новости. В центре города, у здания конгресса, в среду собрались несколько тысяч человек, протестуя против вето президента на закон о повышении пенсий. Полиция начала теснить людей после сообщений о том, что депутаты от оппозиции не смогли преодолеть вето президента. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ. Большую часть людей оттеснили на сотню метров от конгресса. Затем, применив спецсредства еще раз, полиция разогнала акцию протеста. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, три человека обратились за помощью к медикам. В настоящее время у здания конгресса остаются наряды полиции.

https://ria.ru/20240910/polsha-1971799655.html

https://ria.ru/20240911/aktsija-1972091602.html

буэнос-айрес (город)

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Несколько тысяч человек в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса с требованием повышения оплаты труда

Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса у здания конгресса, где депутаты пытаются преодолеть вето президента на повышение пенсий, передает корреспондент РИА Новости. В начале сентября Милей наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожает дестабилизировать бюджет страны. У здания конгресса собрались пенсионеры, работники сферы образования, которые также требуют у властей повышения оплаты труда. Акция проходит мирно. Люди поют песни, выкрикивают лозунги против политики властей, а еще жарят чорипаны (местные хотдоги) - это уже своего рода аргентинская традиция для таких мероприятий.

2024-09-11T23:28

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