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СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2024
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08:34 11.09.2024 (обновлено: 10:04 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/poezd-1971983035.html
СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области
СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2024
СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области
Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Белгородской области, сообщил СК. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:34
2024-09-11T10:04
происшествия
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Белгородской области, сообщил СК."Западным МСУТ СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", — говорится в заявлении.Сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия инцидента. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.Авария произошла на перегоне Волоконовка – Новый Оскол 10 сентября в 23:17. С рельсов сошли 11 порожних вагонов и локомотив грузового поезда. Движение составов на этом участке временно закрыто. На месте работают два восстановительных поезда.По последней информации, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240825/poezd-1968371302.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области

СК возбудил дело после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Белгородской области, сообщил СК.
"Западным МСУТ СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", — говорится в заявлении.
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Сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия инцидента. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Авария произошла на перегоне Волоконовка – Новый Оскол 10 сентября в 23:17. С рельсов сошли 11 порожних вагонов и локомотив грузового поезда. Движение составов на этом участке временно закрыто. На месте работают два восстановительных поезда.
По последней информации, никто не пострадал.
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ПроисшествияБелгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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