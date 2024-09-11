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СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области
СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2024
СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области
Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Белгородской области, сообщил СК. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:34
2024-09-11T08:34
2024-09-11T10:04
происшествия
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Белгородской области, сообщил СК."Западным МСУТ СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", — говорится в заявлении.Сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия инцидента. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.Авария произошла на перегоне Волоконовка – Новый Оскол 10 сентября в 23:17. С рельсов сошли 11 порожних вагонов и локомотив грузового поезда. Движение составов на этом участке временно закрыто. На месте работают два восстановительных поезда.По последней информации, никто не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области
СК возбудил дело после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области