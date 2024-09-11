https://ria.ru/20240911/poezd-1971983035.html

СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области

СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2024

СК возбудил дело после схода вагонов в Белгородской области

Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Белгородской области, сообщил СК. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:34

2024-09-11T08:34

2024-09-11T10:04

происшествия

белгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Белгородской области, сообщил СК."Западным МСУТ СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", — говорится в заявлении.Сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия инцидента. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.Авария произошла на перегоне Волоконовка – Новый Оскол 10 сентября в 23:17. С рельсов сошли 11 порожних вагонов и локомотив грузового поезда. Движение составов на этом участке временно закрыто. На месте работают два восстановительных поезда.По последней информации, никто не пострадал.

https://ria.ru/20240825/poezd-1968371302.html

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белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)