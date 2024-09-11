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Стали известны подробности схода вагонов с рельсов в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2024
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08:22 11.09.2024 (обновлено: 08:31 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/poezd-1971982002.html
Стали известны подробности схода вагонов с рельсов в Белгородской области
Стали известны подробности схода вагонов с рельсов в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2024
Стали известны подробности схода вагонов с рельсов в Белгородской области
Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов вечером 10 сентября в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:22
2024-09-11T08:31
ржд
белгородская область
происшествия
новый оскол
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов вечером 10 сентября в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД)."На перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто. На месте работают два восстановительных поезда. По уточненным данным, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта вчера, 10 сентября, в 23.17 произошел сход 11 порожних вагонов и локомотива грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В компании отметили, что на ЮВЖД действует штаб по ликвидации последствий схода.
https://ria.ru/20240911/belgorodskaya_oblast-1971975224.html
белгородская область
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ржд, белгородская область, происшествия, новый оскол
РЖД, Белгородская область, Происшествия, Новый Оскол
Стали известны подробности схода вагонов с рельсов в Белгородской области

ЮВЖД: В Белгородской области локомотив и 11 вагонов поезда сошли с рельсов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТоварный поезда
Товарный поезда - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Товарный поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов вечером 10 сентября в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
"На перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто. На месте работают два восстановительных поезда. По уточненным данным, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта вчера, 10 сентября, в 23.17 произошел сход 11 порожних вагонов и локомотива грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что на ЮВЖД действует штаб по ликвидации последствий схода.
Локомотив на железнодорожных путях - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Поезда в Белгородской области пустили в обход участка, где сошли вагоны
Вчера, 06:41
 
РЖДБелгородская областьПроисшествияНовый Оскол
 
 
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