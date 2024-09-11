https://ria.ru/20240911/poezd-1971982002.html

Стали известны подробности схода вагонов с рельсов в Белгородской области

Стали известны подробности схода вагонов с рельсов в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2024

Стали известны подробности схода вагонов с рельсов в Белгородской области

Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов вечером 10 сентября в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:22

2024-09-11T08:22

2024-09-11T08:31

ржд

белгородская область

происшествия

новый оскол

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов вечером 10 сентября в Белгородской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД)."На перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто. На месте работают два восстановительных поезда. По уточненным данным, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта вчера, 10 сентября, в 23.17 произошел сход 11 порожних вагонов и локомотива грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В компании отметили, что на ЮВЖД действует штаб по ликвидации последствий схода.

https://ria.ru/20240911/belgorodskaya_oblast-1971975224.html

белгородская область

новый оскол

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ржд, белгородская область, происшествия, новый оскол