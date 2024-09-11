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В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд - РИА Новости, 11.09.2024
В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T02:38
2024-09-11T02:38
2024-09-11T03:07
белгородская область
происшествия
юго-восточная железная дорога
новый оскол
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.Инцидент произошел во вторник в 23.17 на перегоне Волоконовка – Новый Оскол. В результате с рельсов сошли локомотив и вагоны.Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.На ЮВЖД сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.Последний подобный инцидент произошел в мае прошлого года. Тогда в результате подрыва взрывного устройства сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области, обошлось без пострадавших.
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белгородская область
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белгородская область, происшествия, юго-восточная железная дорога, новый оскол
Белгородская область, Происшествия, Юго-Восточная железная дорога, Новый Оскол
В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
Под Новым Осколом из-за вмешательства в работу транспорта сошел с рельсов поезд