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В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд - РИА Новости, 11.09.2024
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02:38 11.09.2024 (обновлено: 03:07 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/poezd-1971962569.html
В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд - РИА Новости, 11.09.2024
В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T02:38
2024-09-11T03:07
белгородская область
происшествия
юго-восточная железная дорога
новый оскол
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.Инцидент произошел во вторник в 23.17 на перегоне Волоконовка – Новый Оскол. В результате с рельсов сошли локомотив и вагоны.Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.На ЮВЖД сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.Последний подобный инцидент произошел в мае прошлого года. Тогда в результате подрыва взрывного устройства сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240505/proisshestviya-1943944696.html
белгородская область
новый оскол
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белгородская область, происшествия, юго-восточная железная дорога, новый оскол
Белгородская область, Происшествия, Юго-Восточная железная дорога, Новый Оскол
В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд

Под Новым Осколом из-за вмешательства в работу транспорта сошел с рельсов поезд

© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Pixabay / NickyPe
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.
Инцидент произошел во вторник в 23.17 на перегоне ВолоконовкаНовый Оскол. В результате с рельсов сошли локомотив и вагоны.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
На ЮВЖД сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
Последний подобный инцидент произошел в мае прошлого года. Тогда в результате подрыва взрывного устройства сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области, обошлось без пострадавших.
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Белгородская областьПроисшествияЮго-Восточная железная дорогаНовый Оскол
 
 
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