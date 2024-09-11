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Подполье на Украине "вело" колонну ВСУ 160 километров, чтобы ее уничтожить - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/podpole-1971964185.html
Подполье на Украине "вело" колонну ВСУ 160 километров, чтобы ее уничтожить
Подполье на Украине "вело" колонну ВСУ 160 километров, чтобы ее уничтожить - РИА Новости, 11.09.2024
Подполье на Украине "вело" колонну ВСУ 160 километров, чтобы ее уничтожить
Агенты пророссийского подполья на Украине на протяжении примерно 160 километров следили за колонной ВСУ из Винницы, чтобы передать данные о дислокации... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T03:18
2024-09-11T03:18
специальная военная операция на украине
винница
украина
умань
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Агенты пророссийского подполья на Украине на протяжении примерно 160 километров следили за колонной ВСУ из Винницы, чтобы передать данные о дислокации российским военным и уничтожить транспортные средства, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы (российским) военным", - сказал Лебедев. По его словам, в пригороде Умани Родниковке находится бывший аэропорт, ангары которого используются для хранения военной техники. Там же проходит доукомплектация частей перед отправкой на фронт.
https://ria.ru/20240821/voennye-1967496406.html
винница
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винница, украина, умань, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Винница, Украина, Умань, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье на Украине "вело" колонну ВСУ 160 километров, чтобы ее уничтожить

Лебедев: агенты подполья 160 километров вели колонну ВСУ, чтобы ее уничтожить

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Агенты пророссийского подполья на Украине на протяжении примерно 160 километров следили за колонной ВСУ из Винницы, чтобы передать данные о дислокации российским военным и уничтожить транспортные средства, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы (российским) военным", - сказал Лебедев.
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По его словам, в пригороде Умани Родниковке находится бывший аэропорт, ангары которого используются для хранения военной техники. Там же проходит доукомплектация частей перед отправкой на фронт.
 
Специальная военная операция на УкраинеВинницаУкраинаУманьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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