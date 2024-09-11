https://ria.ru/20240911/podpole-1971964185.html

Подполье на Украине "вело" колонну ВСУ 160 километров, чтобы ее уничтожить

Подполье на Украине "вело" колонну ВСУ 160 километров, чтобы ее уничтожить - РИА Новости, 11.09.2024

Подполье на Украине "вело" колонну ВСУ 160 километров, чтобы ее уничтожить

Агенты пророссийского подполья на Украине на протяжении примерно 160 километров следили за колонной ВСУ из Винницы, чтобы передать данные о дислокации... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T03:18

2024-09-11T03:18

2024-09-11T03:18

специальная военная операция на украине

винница

украина

умань

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Агенты пророссийского подполья на Украине на протяжении примерно 160 километров следили за колонной ВСУ из Винницы, чтобы передать данные о дислокации российским военным и уничтожить транспортные средства, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы (российским) военным", - сказал Лебедев. По его словам, в пригороде Умани Родниковке находится бывший аэропорт, ангары которого используются для хранения военной техники. Там же проходит доукомплектация частей перед отправкой на фронт.

https://ria.ru/20240821/voennye-1967496406.html

винница

украина

умань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

винница, украина, умань, сергей лебедев, вооруженные силы украины