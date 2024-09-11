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Упростить процесс получения поддержки можно на платформе "Моем экспорте" - РИА Новости, 11.09.2024
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10:21 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/podderzhka-1972002696.html
Упростить процесс получения поддержки можно на платформе "Моем экспорте"
Упростить процесс получения поддержки можно на платформе "Моем экспорте" - РИА Новости, 11.09.2024
Упростить процесс получения поддержки можно на платформе "Моем экспорте"
Количество услуг в едином каталоге услуг на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" достигло 600 и продолжает расти, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:21
2024-09-11T10:21
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Количество услуг в едином каталоге услуг на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" достигло 600 и продолжает расти, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."За пять месяцев его работы количество услуг на нем увеличилось практически в два раза. Единый каталог услуг (ЕКУ) на цифровой платформе "Мой экспорт" стал еще более ценным ресурсом для российских экспортеров, поскольку количество доступных мер поддержки составило 600 и перечень услуг и мер поддержки продолжает пополняться", - говорится в сообщении.Как уточняет РЭЦ, эти меры предоставляют более 115 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, финансовых организаций, а также свыше 560 коммерческих организаций."Благодаря такому широкому спектру услуг и мер поддержки ЕКУ стал наиболее полным и многофункциональным ресурсом для экспортеров. Доступ к ЕКУ открыт всем пользователям без регистрации. Однако авторизированным пользователям платформа "Мой экспорт" предоставляет дополнительные возможности, такие как автоматический подбор наиболее подходящих услуг при входе в каталог. Это делает процесс поиска еще более удобным и эффективным", - добавляет центр.Ключевым преимуществом ЕКУ является возможность предлагать персонализированный набор услуг, что позволяет экспортерам экономить время на поиск необходимых решений. Каталог отличается прозрачностью и понятностью, обеспечивая полную информацию об условиях получения услуг. Расширенная система фильтрации позволяет пользователям подбирать услуги, наиболее соответствующие их текущим потребностям, с учетом региона, отрасли, типа организации, направления внешнеэкономической деятельности и других параметров. Для авторизованных пользователей фильтры настраиваются автоматически, что значительно упрощает процесс поиска необходимых услуг.ЕКУ на платформе "Мой экспорт" - это не просто каталог услуг. Это эффективный инструмент, который помогает российским предприятиям находить актуальную информацию и получать необходимую поддержку, а также разрабатывать успешные стратегии для выхода на международные рынки. Его использование способствует расширению географии экспорта и налаживанию партнерских отношений в дружественных странах. Благодаря широкому набору возможных мер поддержки, ЕКУ ускоряет процесс получения необходимых услуг, что является важным фактором для успешного ведения бизнеса в условиях глобальной конкуренции.В Едином каталоге представлены 126 услуг, которые можно получить полностью в цифровом формате. Среди них - широкий спектр предложений: от аналитики и консультаций до финансовых услуг, сертификатов для экспорта и мер государственной поддержки.
https://ria.ru/20240911/rets-1971999338.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Упростить процесс получения поддержки можно на платформе "Моем экспорте"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Количество услуг в едином каталоге услуг на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" достигло 600 и продолжает расти, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"За пять месяцев его работы количество услуг на нем увеличилось практически в два раза. Единый каталог услуг (ЕКУ) на цифровой платформе "Мой экспорт" стал еще более ценным ресурсом для российских экспортеров, поскольку количество доступных мер поддержки составило 600 и перечень услуг и мер поддержки продолжает пополняться", - говорится в сообщении.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Как уточняет РЭЦ, эти меры предоставляют более 115 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, финансовых организаций, а также свыше 560 коммерческих организаций.
"Благодаря такому широкому спектру услуг и мер поддержки ЕКУ стал наиболее полным и многофункциональным ресурсом для экспортеров. Доступ к ЕКУ открыт всем пользователям без регистрации. Однако авторизированным пользователям платформа "Мой экспорт" предоставляет дополнительные возможности, такие как автоматический подбор наиболее подходящих услуг при входе в каталог. Это делает процесс поиска еще более удобным и эффективным", - добавляет центр.
Ключевым преимуществом ЕКУ является возможность предлагать персонализированный набор услуг, что позволяет экспортерам экономить время на поиск необходимых решений. Каталог отличается прозрачностью и понятностью, обеспечивая полную информацию об условиях получения услуг. Расширенная система фильтрации позволяет пользователям подбирать услуги, наиболее соответствующие их текущим потребностям, с учетом региона, отрасли, типа организации, направления внешнеэкономической деятельности и других параметров. Для авторизованных пользователей фильтры настраиваются автоматически, что значительно упрощает процесс поиска необходимых услуг.
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5 сентября, 11:44
ЕКУ на платформе "Мой экспорт" - это не просто каталог услуг. Это эффективный инструмент, который помогает российским предприятиям находить актуальную информацию и получать необходимую поддержку, а также разрабатывать успешные стратегии для выхода на международные рынки. Его использование способствует расширению географии экспорта и налаживанию партнерских отношений в дружественных странах. Благодаря широкому набору возможных мер поддержки, ЕКУ ускоряет процесс получения необходимых услуг, что является важным фактором для успешного ведения бизнеса в условиях глобальной конкуренции.
В Едином каталоге представлены 126 услуг, которые можно получить полностью в цифровом формате. Среди них - широкий спектр предложений: от аналитики и консультаций до финансовых услуг, сертификатов для экспорта и мер государственной поддержки.
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ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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