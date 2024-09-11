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Организатора побега Усса приговорили к обязательным работам, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
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14:28 11.09.2024 (обновлено: 14:35 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/pobeg-1972093149.html
Организатора побега Усса приговорили к обязательным работам, пишут СМИ
Организатора побега Усса приговорили к обязательным работам, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024
Организатора побега Усса приговорили к обязательным работам, пишут СМИ
Один из участников группировки, организовавшей побег из-под домашнего ареста в Италии российского предпринимателя Артема Усса, приговорен к почти трем годам... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:28
2024-09-11T14:35
в мире
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РИМ, 11 сен – РИА Новости. Один из участников группировки, организовавшей побег из-под домашнего ареста в Италии российского предпринимателя Артема Усса, приговорен к почти трем годам обязательных работ вместо тюремного заключения, сообщила газета Corriere della Sera. Гражданин Словении Матей Янежич предоставил своим подельникам автомобиль Volvo со словенскими номерами, который впоследствии вошел в кортеж, перевезший Усса из пригорода Милана в Словению, а затем в Сербию. Суд Милана приговорил 39-летнего мужчину к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, которые по договоренности с его адвокатами оказались заменены 970 днями общественно-полезных работ. Как отмечает Corriere, Янежич будет принят в "кооператив, предоставляющий зубные протезы нуждающимся пожилым людям, у которых нет денег на посещение стоматолога". Подобную возможность словенцу, оказавшему содействие следствию, предоставил закон от 2022 года, который позволяет судьям первичной инстанции заменять короткие тюремные сроки социальными работами ради сокращения срока процессов. В случае словенца тюремный срок превратился в 1940 часов работы в социальном кооперативе, где он будет обязан проводить максимум 15 часов в неделю. Артем Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра, был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Усс-младший 23 марта прошлого года покинул место, где оставался под домашним арестом в съемной квартире под Миланом, а 4 апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. В конце 2023 года миланская прокуратура сообщила об операции по аресту пятерых выходцев из балканских стран, подозреваемых в причастности к организации побега Усса. Двое из них, отец и сын боснийского происхождения, в июне этого года признали вину и, покаявшись, также избежали тюрьмы. Как сообщала газета Giorno, Владимир Йованчич был приговорен к трем годам тюрьмы с "первоначальным пребыванием под домашним арестом", а его сын Борис получил два года условно. В июне итальянские карабинеры арестовали гражданина РФ, который считается основным организатором побега Усса-младшего.
https://ria.ru/20240702/sud-1956910201.html
https://ria.ru/20240614/uss-1952856312.html
https://ria.ru/20240702/priznanie-1956918820.html
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в мире, милан, словения, сша, артем усс, volvo ab
В мире, Милан, Словения, США, Артем Усс, Volvo AB
Организатора побега Усса приговорили к обязательным работам, пишут СМИ

Участник побега Усса из Италии приговорен к обязательным работам

© Сarabineri MilanoКадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Кадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Сarabineri Milano
Кадр видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии. Архивное фото
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РИМ, 11 сен – РИА Новости. Один из участников группировки, организовавшей побег из-под домашнего ареста в Италии российского предпринимателя Артема Усса, приговорен к почти трем годам обязательных работ вместо тюремного заключения, сообщила газета Corriere della Sera.
Гражданин Словении Матей Янежич предоставил своим подельникам автомобиль Volvo со словенскими номерами, который впоследствии вошел в кортеж, перевезший Усса из пригорода Милана в Словению, а затем в Сербию.
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Суд Милана приговорил 39-летнего мужчину к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, которые по договоренности с его адвокатами оказались заменены 970 днями общественно-полезных работ. Как отмечает Corriere, Янежич будет принят в "кооператив, предоставляющий зубные протезы нуждающимся пожилым людям, у которых нет денег на посещение стоматолога".
Подобную возможность словенцу, оказавшему содействие следствию, предоставил закон от 2022 года, который позволяет судьям первичной инстанции заменять короткие тюремные сроки социальными работами ради сокращения срока процессов.
В случае словенца тюремный срок превратился в 1940 часов работы в социальном кооперативе, где он будет обязан проводить максимум 15 часов в неделю.
Артем Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра, был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения.
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В Италии арестовали россиянина по подозрению в организации побега Усса
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Усс-младший 23 марта прошлого года покинул место, где оставался под домашним арестом в съемной квартире под Миланом, а 4 апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России.
В конце 2023 года миланская прокуратура сообщила об операции по аресту пятерых выходцев из балканских стран, подозреваемых в причастности к организации побега Усса.
Двое из них, отец и сын боснийского происхождения, в июне этого года признали вину и, покаявшись, также избежали тюрьмы. Как сообщала газета Giorno, Владимир Йованчич был приговорен к трем годам тюрьмы с "первоначальным пребыванием под домашним арестом", а его сын Борис получил два года условно.
В июне итальянские карабинеры арестовали гражданина РФ, который считается основным организатором побега Усса-младшего.
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Обвиняемые в похищении итальянского бизнесмена в Москве признали вину
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В миреМиланСловенияСШААртем УссVolvo AB
 
 
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